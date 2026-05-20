Muzeum v Litomyšli zahájí výstavu k 200. výročí vydání slavné kuchařky Rettigové

Autor: ,
  15:24
Regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku zahájí v pátek výstavu O umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Kromě ní se ale bude věnovat i dalším kuchařským knihám a zavede návštěvníky do dobových kuchyní z 19. století před zavedením sporáků, řekla Hana Klimešová z muzea. Muzeum vystaví kuchařské knihy z období Rettigové, i starší, které mohla znát a mohla z nich čerpat. "Pak jsou tu asi dvě, které na ni navazují," uvedla Klimešová.
Deváté vydání kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1864 | foto: Profimedia.cz

Vystaveny jsou i staré tisky v češtině a němčině zapůjčené z Vědecké knihovny v Olomouci s komentářem.

K vidění bude i nejmenší kuchařka na světě o rozměrech 24krát 22 milimetrů z roku 1906, která pochází z Vídně. Její stránky jsou pro návštěvníky zvětšené, aby si mohli recepty přečíst.

Jedna místnost přiblíží, jak se kdysi vařilo. „Museli si přinést vodu do místnosti, neměli odpad, takže vodu zase museli vynést. Museli vařit na otevřeném ohni, něco se skladovalo ve sklepě, něco se muselo denně nakupovat na trhu, něco naopak do zásoby na celý rok,“ popisuje Klimešová.

Vystaveno bude nádobí, cínové i měděné, porcelánové hrnečky a další kuchyňské potřeby. Lidé se tak dozvědí, jaké se za Rettigové používaly míry a váhy. Tehdejší odměřování na žejdlíky a kvintlíky se po její smrti změnilo, novější vydání Domácí kuchařky proto bylo nutné přepracovat na modernější měrnou soustavu.

První foodblogerka. Magdaleně Rettigové vyšla kuchařka už před 200 lety

Muzeum ukáže také další Rettigové rukopisy, například pojednání o telecím mase nebo jiné příručky pro hospodyňky. Vystaveny budou i některé její osobní věci.

Ve třetí místnosti návštěvníci uvidí rukopis kuchařky z roku 1818 od jiných litomyšlských autorek, sester Fikejsových z Nedošína. Muzeum ho v upravené podobě vydalo v nákladu několika set kusů. Obsahuje venkovské receptury i rady, jak léčit a úspěšně se starat o hospodářství.

Národní buditelka, kuchařka a spisovatelka Magdalena Dobromila Rettigová pobývala posledních 11 let svého života v Litomyšli, kde v roce 1845 zemřela a je pohřbená na místním hřbitově. Žena, která prosazovala emancipační myšlenky, se nezabývala jenom vařením, ale i literaturou. Dochoval se třeba její citát: „Lidem stále ještě více chutná dobrý oběd, nežli pěkná báseň“.

Muzeum v Litomyšli zahájí výstavu k 200. výročí vydání slavné kuchařky Rettigové

