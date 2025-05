„Můžete popsat stav těla?“ ptá se kriminalista Luboš Valerián, v jakém stavu byla mrtvola muže, jehož vrah Oto Biederman rozstřílel samopalem škorpion a zakopal na zahradě.

„Vypadal jako vždycky, akorát že byl mrtvej,“ procedí koutkem úst zabiják. Ne, tento dialog nenapsal Quentin Tarantino do svého nového filmu. Odehrál se v roce 1996 v Ostravě, kam policejní komando eskortovalo do té doby nejnebezpečnější skupinu zabijáků známou jako Kolínský gang. Vraždili pistolemi, samopaly, brazilskými dýkami a v záloze měli i plastickou trhavinu. Co do cynismu, brutality a šíře působnosti předčili i slavný Orlický gang. Za to, že jeho členové skončili v součtu na více než 100 let ve vězení, vděčí společnost Luboši Valeriánovi, do roku 2022 šéfovi ostravského oddělení vražd.

Luboš Valerián za svou bezmála padesátiletou kariéru u policie vyšetřoval tisícovku případů. Ty nejzajímavější z nich popisuje kniha Mordparta Ostrava, kterou s Valeriánem napsal reportér MF DNES a iDNES.cz Tomáš Lánský. Na knižní trh ji právě uvedlo nakladatelství Epocha.

Ostrava černá a vražedná

Kniha čtenáře zavádí do zákulisí nejbrutálnějších případů, které otřásly Ostravskem. ‚‚Autoři true-crime literatury se zaměřují především na Prahu, tam už je ale o zajímavé případy nouze, vše bylo popsáno. Přitom Ostravsko je taková nepříliš zmapovaná oblast. Jeden čas se tam vraždilo dokonce víc než v hlavním městě, Ostravsko vévodilo žebříčkům kriminality. A řada těch případů je širší veřejnosti neznámá,“ vysvětluje autor Tomáš Lánský.

V knize čtenář najde především ty Valeriánovy případy, které zatím unikaly širší publicitě. I když známé kauzy jako je třeba již zmíněný případ sériového vraha Oty Biedermana nebo vraždící schizofreničky Barbory Orlové autoři nechtěli pro svou závažnost pominout. „Myslím že třeba u vražedkyně Orlové dodnes veřejnost netuší, proč dvakrát vnikla do školy, vzala si rukojmí a v jednom případě i zabíjela. My na tyto otázky odpovídáme,“ komentuje Lánský.

Kniha čtenáře zavádí také do Vrbna pod Pradědem, kde v roce 1976 řádil vraždící sexuální deviant, nebo do Jeseníku, kde v roce 1997 došlo k výbuchu, který zničil sanatorium Priessnitz. Příběhy vražd lemuje vyprávění o životní a profesní cestě Luboše Valeriána, který byl do roku 2022 souputníkem kriminalistických es jako je Josef Mareš nebo Jiří Markovič.

Tomáš Lánský pracuje v médiích už přes dvacet let, od roku 2014 jako reportér v MF DNES. Často se ve svých pracích věnuje právě kriminalistickým tématům. Jeho články, rozhovory a reportáže můžete číst právě zde na iDNES.cz.

Jeho parťák pro knihu Mordparta Ostrava Luboš Valerián působil bezmála padesát let u policie, od roku 1988 jako vyšetřovatel na Krajském úřadu vyšetřování tehdejšího Severomoravského kraje, po vzniku SKPV v roce 2001 se stal vedoucím odboru obecné kriminality, následně byl ředitelem kanceláře krajského ředitele a Velitelem služby SKPV, až do odchodu do důchodu v roce 2022.

Bestie s nožem

Hned první případ, na němž se Valerián podílel, patřil svou brutalitou mezi výjimečné a takové, na něž se mezi kriminalisty nikdy nezapomene.

„Šlo o brutálně ubodanou prodavačku z Čeladné. Vrahem byl Petr Tomis, který toho v den vraždy stihl víc, v Kopřivnici vnikl do bytu rodiny, kde zaútočil nožem na 16letou dívku. Její otec, který chtěl dceru bránit, skončil rovněž pobodán a následně zemřel v nemocnici. Tomis dokonce ještě znásilnil a podříznul malou holčičku v Hulíně,“ vybavuje si Valerián.

Boží spravedlnost si vraha Tomise našla dřív než ta lidská. Ve vazbě se oběsil, s čímž mu podle všeho pomohl jiný vrah Vrábel, který sám zavraždil ve Frýdku-Místku přítelkyni, rozčtvrtil ji, maso ořezal z kostí a spláchl do záchodu. I tento případ kniha Mordparta Ostrava připomíná. Doplňuje ji 170 dříve nikdy nezveřejněných fotografií z policejních a kriminalistických archivů.

„Připouštím, že slabší povahy mohou mít s některými kapitolami problém, třebaže jsme v líčení a obrazovém doprovodu nemohli zveřejnit každý detail. Určité věci jsou totiž tak hrůzné, že se vzpírají jakémukoliv pochopení. O to víc si važme práce kriminalistů, kteří jsou s touto nelidskou bestialitou konfrontováni denně a musí si zachovat klidnou a jasnou mysl,“ glosuje Tomáš Lánský.

Kdo by chtěl kriminalistu Luboše Valeriána a novináře Tomáše Lánského osobně potkat, má příležitost již nyní v sobotu 17. května, kdy se oba účastní moderované besedy „Jak se vraždilo na Ostravsku“, která se koná v rámci veletrhu Svět knihy v areálu pražského Výstaviště. Od 18.00 budou oba hosty Ilony Podivínské z nakladatelství Epocha. Beseda se uskuteční v Sálu Boženy Němcové. Ještě předtím se od 17.00 uskuteční autogramiáda obou autorů na stánku Epochy v Křižíkově pavilonu E.