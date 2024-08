GLOSÁŘ: Neobvyklé sexuální praktiky, uprchlíci a retrívr na stopě vraha

Algoritmus lásky – 65 %

Láska „přebývá v černých skrýších mezi hvězdami a stále padá k Zemi, i když si ji lidé už dávno nezaslouží.“ Těmito slovy uzavírá švédský autor Mons Kallentoft svůj thriller, jazykově výborný, ale dějově poněkud chaotický. Jeho hlavní hrdinkou je Ella Videmanová, umývačka nádobí v luxusní stockholmské restauraci a dcera Erika, muže odsouzeného na doživotí za vraždu, k níž se přiznal. Jenže Ella v jeho vinu pořád není schopná uvěřit. A tak se sama snaží přijít na to, co se vlastně stalo. Zpovídá detektiva Lea, který se případem jejího otce zabýval a evidentně se něčeho bojí, do úzkého kontaktu přichází i s handicapovaným počítačovým géniem Vikem. A než se všechno vyřeší, přibude mrtvých – a v podezření se octne i Ella. Kniha vyšla u nakladatelství Host v překladu Jany Thomsen.

Vzpomínka na vraha – 70 %

Ve Švédsku, tentokrát v první půli devadesátých let, se odehrává i příběh autorů Pascala Engmana a Johannese Selakera. Jak je v severských thrillerech dost obvyklé, pátrá se po vrahovi žen. Záhadu se snaží, každý po své linii, vyřešit policista Tomas Wolf a kriminální reportérka Vera Bergová, která se honí za sólokaprem. Oba mají svá traumata. Tomas se právě vrátil z mise ve válkou rozbouřené Bosně, Veru trápí vzpomínky na dávnou smrt mladšího bratra. Mezi podezřelými uvízne i nadaný, ale povahově kontroverzní herec Micael Bratt. Vedle poutavé a akční dějové linie zaujmou historické reálie – nejen tehdejší momentální vášeň Švédů pro mistrovství světa ve fotbale (získali bronz), ale i důsledky uprchlické krize provázené rasovou nesnášenlivostí a agresí. V překladu Magdaleny Jírkové knihu vydal Práh.

Případ ztraceného psa – 65 %

Vedle švédských thrillerů potěší klasická česká detektivka Václava Grubera, odehrávající se v okolí Plzně. Náhodný řidič objevil na silnici zraněnou ženu, která po převozu do nemocnice zemřela. Doklady u sebe neměla, v kapse se našlo pár kousků chleba a na na oděvu psí chlupy. Ty odpovídaly srsti psa, kterého po pár dnech dovedli lesní dělníci do psího útulku. Díky tomu se podařilo ženu identifikovat – šlo o bohatou Annu Majerovou. Inspektorka Kamila Vernerová ve spolupráci s lékařem Michalem zjistí, že podle druhu zranění šlo o vraždu. Pachatelem byl určitě někdo z mužů, kteří se kolem Anny točili a podíleli se i na jejích neobvyklých sexuálních praktikách. Ale který z nich to mohl být? Ke kýženémý výsledku vede dlouhá a složitá cesta. Knihu vydala MOBA.