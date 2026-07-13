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  14:00

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Spisovatelka a historička Monika Czernin | foto: Anna Kristová, MAFRA

Historička, spisovatelka a filmařka Monika Czernin pocházející ze starého českého rodu Černínů z Chudenic je ženou mnoha talentů. Přestože se narodila v Rakousku a dlouhá léta žije v Německu, díky svému původu se v Česku cítí jako doma. Ve své tvorbě se snaží přibližovat veřejnosti významné epochy a osobnosti evropských dějin a zároveň vyvracet některé rozšířené mýty a zažité omyly. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své práci i o tom, co znamená mít modrou krev.

Jste filmařka a zároveň spisovatelka, která prezentuje veřejnosti významné historické osobnosti. Sama jako členka šlechtického rodu se věnujete právě i šlechtě. Chcete o ní svou tvorbou vzdělávat, nebo ji spíše polidšťovat?
Jako spisovatelka se věnuji evropské historii – významným událostem a historickým epochám, které chci představit širokému publiku. Při psaní o evropských a zejména habsburských dějinách se nejde vyhnout ani aristokracii, protože šlechta byla politickou i kulturní elitou každé doby. Zaměřuji se však i na příběhy běžných lidí, se kterými se třeba císař Josef II. setkal na svých cestách. V knize o Anně Sacher píši například o židovské buržoazii nebo v mé nejnovější knize pak o vyhnání židů z Prahy na pokyn Marie Terezie.

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Temná stránka Marie Terezie. Mýty chci napravit, hlásí spisovatelka s modrou krví

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