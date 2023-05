Případy 1. oddělení vyjdou jako audiokniha. Je v dobrých rukou, děkoval autor

„Mirek Hanuš je vynikající herec i divadelní režisér, dokonalý profesionál. To, že právě on namluvil naši knihu, mi udělalo velkou radost. Známe se zejména díky seriálu Případy 1. oddělení. Párkrát mne i pozval na svoje představení do divadla. Jeho humor je mi velice blízký. Mirek byl u křtu naší knihy a společně s Ondrou Vetchým jí popřáli hodně spokojených čtenářů. To se snad splnilo. Teď si s Mirkem společně budeme přát i hodně spokojených posluchačů,“ říká kriminalista Mareš.

„Stačilo slyšet dvě věty první odpovědi a bylo jasné, že audiokniha je díky Miroslavu Hanušovi ve skvělých rukou. Postavu Josefa Mareše ztvárnil skvěle a určitě pomohlo, že se oba znají. Koho by zajímalo, jak jsme s Josefem Marešem na knize pracovali, naše hlasy tam najde taky. Ale žádný strach – zazní tam jen chvíli, zbytek jsme nechali profesionálům. Čímž děkuji i Josefu Pejchalovi za načtení mých otázek,“ dodává novinář Moravec.

Moje případy z 1. oddělení jsou po titulech Mé cesty do hlubin mozku, což jsou rozhovory s neurochirurgem Vladimírem Benešem a načetl je Jiří Langmajer, a Mluví k vám kapitán, též knize rozhovorů s pilotem Davidem Heclem, kterou načetl Jan Šťastný, třetí audioknihou z jeho děl.

Takhle má vypadat pravý policajt, říká Hanuš

Proces načítání audia nejprodávanější biografie loňského roku komentuje Miroslav Hanuš, knižní hlas vyšetřovatele Mareše.

„Audioknihu Moje případy z 1. oddělení jsem načítal pět frekvencí, přičemž jednu si dávám na tři hodiny. Víc nemám rád, protože pak už umdlévám a není to ono. Ale když je potřeba, zaberu a vydržím třeba pět hodin. Zde ale potřeba nebylo. Nejzábavnější je pozorovat, jak se knihou pořád prolíná osobnost Pepíka Mareše. Jeho rovné a nekompromisní postoje. Jednoznačné, někdy až tvrdohlavé. To mám rád: když si někdo něco myslí a řekne to na rovinu. Můžu třeba nesouhlasit, ale vím, na čem jsem. A ten jeho smysl pro spravedlnost. Takhle si myslím, že má vypadat policajt. Nebo pro mne, milovníka westernů, takhle má vypadat šerif.“

Lidi, kteří papírovou knihu nečetli, se podle Hanuše mohou těšit na autentický pohled do práce, uvažování pravého policajta a sledování celé jeho kariéry, a to od úplných začátků u policie až k definitivnímu konci práce pro ni.

„Já jsem ho (Josefa Mareše, pozn. red.) poznal už na jeho první spolupráci s filmováním. Na filmu přítele Hřebejka Nevinnost, tedy v roce 2011. Takový stranou stojící, ramenatý chlapík. Byl tam jako odborný poradce a dokázal Honzu Hřebejka pořádně rozohnit. Honza má dost jasnou představu a chce, aby ji ostatní rozvíjeli a ne se šprajcovali. Protože přesně to Pepík celkem záhy udělal a nemínil ustoupit. Z hlediska policejní práce viděl něco, co byl nesmysl, a on tam byl proto, aby ve filmu nesmysly nebyly,“ vzpomíná na první setkání s Marešem Hanuš.

„Když jsem se díval na tu strkačku mezi režisérem a velmi klidným ramenáčem, který svou pravdu prosadil, hned mi bylo jasné, kdo to je. A taky, že je lepší ho mít na své straně než proti sobě,“ dodává.