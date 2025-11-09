GLOSA: Co se stane, když se i sama smrt musí odebrat na odpočinek

Respektive do lidského těla dívky jménem Laila Starr. V božské říši se totiž zjistilo, že se na Zemi v budoucnu narodí člověk, který rozlouskne tajemství věčného života.
Z této výchozí premisy, která připomíná svět komiksové série Sandman, by se teoreticky dalo vystavět mnoho příběhů včetně akčního dobrodružství, v němž Smrt bojuje za záchranu sebe sama.
Autoři Mnoho smrtí Laily Starr na to šli jinak, výsledkem jejich práce je až filozofující zamyšlení o pomíjivosti života, o tom, co vlastně znamená zemřít, a také v čem opravdu spočívá ono tajemství věčného života. Hlavní hrdinka v průběhu děje zemře několikrát a pokaždé se vrátí, aby splnila, co si předsevzala. Svět kolem ní se mění, lidé stárnou, vývojem prochází i ona. A přestože scenárista Ram V vede čtenáře k pointě, jež není nijak objevná nebo dechberoucí, je jeho společné dílo s Filipem Andradem hodné pozornosti těch, kteří v komiksovém žánru nevyhledávají pouze superhrdinské příběhy.
|
Pán pekla na pláži. Už i ten nejlepší Sandman je česky plně v barvě
Zmíněná podobnost Mnoho smrtí Laily Starr se Sandmanem spočívá především v důrazu na dialogy, jež spolu hlavní postavy vedou, vlastní mytologii a hrátky s vypravěčskou perspektivou. Jednu část příběhu nám sdělí nedokouřená cigareta, jinou zase chátrající budova.
Scéna je rozdělena většinou na obdélníkové panely. Kresba je jemná, některá prostředí jen lehce načrtne, snad aby zdůraznila pomíjivost a běh času. Ostré kontury věcí a budov se rozpíjejí. Co ale zůstává, jsou tváře a především oči protagonistů příběhu. V magicko-realistickém vyprávění nechybí božstvo a duchové, děj je veden v poklidném, meditativním duchu.
Hodně záleží na vstřícnosti čtenáře a také na jeho očekávání. Kdo chce při četbě komiksu vypnout, hltat panel za panelem a jen se bavit, mohl by být touto knihou zklamán. Neboť Mnoho smrtí Laily Starr je spíše než uceleným příběhem podnětem k úvahám nejen o posledních věcech člověka, ale také o tom, co život činí plnohodnotným.
Někdo tento útlý svazek po přečtení založí a už se k němu nevrátí. Pro jiného se stane knížkou, kterou bude listovat vždy, bude-li potřebovat vzpruhu, povzbuzení, ujištění, že v tom není sám. I v tom spočívá její nenápadná, ale intenzivní síla.