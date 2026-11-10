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Mluvil o vystřílení mešit. Houellebecqovi hrozí za „podněcování k nenávisti“ vězení

Autor:
  20:04
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Spisovatel Michel Houellebecq

Spisovatel Michel Houellebecq | foto: Profimedia.cz

Francouzský spisovatel Michel Houellebecq (20. dubna 2022)
Michel Houellebecq
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Známý francouzský spisovatel Michel Houellebecq stane před soudem. Za kontroverzní výroky o muslimech mu hrozí postih za podněcování k nenávisti.

Soud v pařížském předměstí Nanterre jej obvinil v úterý ze spoluúčasti na podněcování k diskriminaci, nenávisti nebo násilí. Případ se vrací ke kontroverznímu rozhovoru z konce listopadu 2022, který autor poskytl filozofovi Michelu Onfrayovi pro časopis Front Populaire. Houellebecqovi hrozí rok vězení nebo pokuta 45 tisíc eur (1,1 milionu Kč).

Kontroverzní slova o „Bataclanu naopak“

Jádrem kontroverze jsou pasáže z uvedeného rozhovoru, v nichž sedmdesátiletý spisovatel vykreslil muslimy jako bezpečnostní hrozbu pro původní francouzské obyvatele.

“Přáním původního francouzského obyvatelstva, jak se říká, není, aby se muslimové asimilovali, ale aby je přestali okrádat a napadat. Nebo, dalším řešením, aby odešli,“ prohlásil tehdy Houellebecq.

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Spisovatel se rovněž dotkl citlivého tématu teroristických útoků z 13. listopadu 2015. Předpovídal, že pokud celá území přejdou pod islámskou kontrolu, dojde podle něj k aktivnímu odporu.

„Dojde k útokům a střelbám v mešitách, v kavárnách navštěvovaných muslimy, zkrátka k Bataclanu naopak,“ uvedl v interview.

Krátce po zveřejnění textu v prosinci 2022 podala na autora stížnost Velká mešita v Paříži. Její rektor Chems-Eddine Hafiz označil výroky za extrémně brutální a uvedl, že poškozují důstojnost muslimů i zákon o svobodě tisku z roku 1981.

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Situace se však o necelý rok později uklidnila. V září 2023 se Velká mešita v Paříži rozhodla, že právní žalobu nepodá. Reagovala tak na úpravy v samotném rozhovoru i na autorův veřejný projev lítosti.

Houellebecq svá slova označil za neohrabaná a přiznal, že se stal „obětí vlastní hlouposti nebo naivity“.

„Místo spisovatele není u soudu“

Spisovatelovi obhájci uvádějí, že jejich klient se žádného trestného činu nedopustil a jeho výroky spadají pod svobodu přesvědčení a projevu, jelikož neobsahují ani skryté nabádání k násilí.

“Místo našeho klienta není u soudu,“ vzkázali právníci s tím, že Houellebecq odsuzuje rostoucí kriminalizaci intelektuálních debat. Zároveň vyjádřili politování nad tím, že kauza neskončila smírem ani po pokojném osobním setkání spisovatele s rektorem pařížské mešity.

Michel Houellebecq patří k nejvýraznějším postavám současné francouzské literatury. Proslul romány jako Podrobení či Elementární částice. V roce 2010 získal prestižní Goncourtovu cenu za knihu Mapa a území a opakovaně se o něm mluvilo jako o kandidátovi na Nobelovu cenu za literaturu.

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