Šamanské rituály byly děsivé, ale zázrak, říká výtvarník a terapeut Huptych

Ve své pracovně máte do knihovny zabudované slepé okno polepené kolážemi. Vypadá jako fantaskní obraz Hieronyma Bosche a zároveň jako vitrína z kabinetu alchymisty. Je to takový oltář vaší fantazie, který spojuje vaše hlavní zájmy: poezii, výtvarné umění a psychoterapii. Rozjímáte před ním?

Nerozjímám... Ale je to opravdu můj svět. Tamhle třeba lezu po stromech a sbírám knihy (ukazuje do spodní části koláže). Sousedka to okno s krásnými měděnými kličkami chtěla vyhodit, a tak jsem si ho vzal. Dlouho mi tu leželo, a když jsem v pracovně předělával knihovnu, zabudoval jsem ho do ní a okolážoval.

Pro básníka bylo nejlepší místo v blázinci, poněvadž tam jsme si mohli říkat, co jsme chtěli. Blázinec panoval venku, kdežto uvnitř jsme si užívali svobodu.