My teď na začátku 21. století také prožíváme určitý přelom. Máme se bát další velké hrozby? „Tu hrozbu je dobré vidět vždy, ale není dobré se jí poddávat…“ myslí si Miroslav Hlaučo. Narodil se u Liptovského Mikuláše, ale od roku 1990 žije v Praze, kde vystudoval DAMU a filmovou vědu na FF UK. Kromě toho má titul z klinické farmacie, který získal ještě v Bratislavě. Ostatně proto pracuje v biotechnologické firmě, psaní je jeho hobby.
Váš román Letnice mimo jiné pojednává o zázracích. Kdy naposledy jste nějaký zažil?
Včera? (směje se) Zázraky se dějí pořád. Stačí se pořádně dívat. Jakmile dáte náhodě nějaký význam, jde vlastně o zázrak.
Hudba je vlastně taky báseň, jen beze slov. Máte třeba pocit, že vám mluví z duše, i když si to racionálně vysvětlit nedokážete.