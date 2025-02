RECENZE: Novou Urbanovu prózu potrhal doktor Alz, čili alzheimer

Baví ho dělat si srandu z textu, svých postav, svých čtenářů – a konečně taky ze sebe sama. Dokazuje to i jeho novinka, román Dr. Alz, kterou vydalo před pár týdny pražské Argo. Jakkoli je to text pro Urbana netypický, vlastně úplně jiný než jeho dosavadní prózy.

Doktor Alz je mladší bratr Aloise Alzheimera. Samozřejmě myšleno obrazně. Hlavní postava Urbanova románu, bývalý nakladatelský redaktor Gustav Molitor, trpí právě tou nemocí, co nese po Alzheimerovi jméno. Jeho mentální schopnosti ochabují, paměť mu řídne. On to ale nebere fatálně, rozhodne se vyzvat démona na souboj – a začne si vést deník, respektive zapisovat si, co všecko si ještě pamatuje, co se nevytratilo z horizontu jeho všednodennosti.

Text je ovšem potrhaný, Molitor má problémy s interpunkcí, významem slov i celkovou výstavbou textu. Občasné výpadky paměti ho nechávají napospas bloudění: ať reálnou krajinou přítomnosti, nebo vzpomínkově-snovou, asociativně napsanou krajinou vlastní minulosti.

Dr. Alz 70 % Miloš Urban Argo, Praha 2024, 256 stran

Někdy je to komické, častěji ale tragické: hrdina vede řeči s domácím kaktusem, zapojí se spontánně do přehlídky maškar na pražské Letné, nechá si pořídit sestřih u pološílené jednooké holičky. Ale taky fandí technu, oblibuje výrazivo mladých – jakkoli na druhé straně žasne nad jejich zpovykaným stýskáním po socialismu před devětaosmdesátým rokem.

Navenek je ten román změť, chaos. Jednotlivé příhody jsou do textu naházené bez ladu a skladu, některé jsou neúplné, jiné nelogické – ale přesně takhle funguje mozek, který se rozpadá. Jenže Molitor je napříč textem pořád stejný. Jako by ho doktor Alz šetřil, jako by se ještě nerozvinul v plnohodnotného alzheimera.

Podobné téma známe samozřejmě ze světové literatury. Skvělým příkladem je třeba povídka Daniela Keyese Růže pro Algernon, kde povaha, složitost textu přesně kopíruje růst a následný pád mentálního potenciálu hlavní postavy. Miloš Urban na tohle rezignoval a spokojil se s blouděním hlavní postavy labyrintem, kde se sice docela nápaditě potkávají sen, fantazie a halucinace se vzpomínkou nebo čerstvým prožitkem, ale v jasně daném, vývojově neměnném rámci. Škoda, spisovatel Urbanova formátu by jistě hravě zvládnul víc, nějaký ten dramatický oblouk, který by ve finále rozložil řeč fikčního Molitora na prvočinitele. Jako skutečný alzheimer.