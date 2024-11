RECENZE: Ta strhující obyčejnost lidského žití. Čepelkovi Josefové jsou moudré čtení

Novou knihu nejlépe popsal sám autor: „Novela zkoumá čtyři generace prvorozených synů z jednoho hnízda, které, každého jinak, poznamenaly nejen nemilosrdné takzvané velké dějiny, ale i jejich vlastní sny a zrady.“ V té větě je řečeno vše. Ve svém poetickém textu totiž Čepelka čtenáři představuje čtyři Josefy spojené nejen krví, ale i jménem, které se povinně dědí z generace na generaci.

Útlou knihu zdobí ilustrace Lenky Kozlíkové, které čtenáři pomáhají si ony čtyři Josefy představit. Tedy ne že by to bylo třeba. Čepelka hutným a úsporným slovem své hrdiny popisuje stejně ostře, jako jeden z nich tesá do pískovce tvář anděla na hřbitov.