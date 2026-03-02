Americká spisovatelka Gwen Straussová složila román o lásce Mileny Jesenské k Němce Margarete Buber-Neumannové z dopisů, svědectví a archivních pramenů.
Román Milena a Margarete tak přináší intimní, ale faktograficky podložený pohled na část života slavné Češky, o níž se desetiletí mlčelo. Milenu Jesenskou představuje jako bisexuální feministku, která předběhla svou dobu a dokázala si uchovat vnitřní svobodu i v krajních podmínkách.
Jesenská milovala svobodu. Křídla nezávislosti jí ustřihli až nacisté
Jesenská byla v roce 1940 zatčena gestapem. Její byt v Praze sloužil totiž jako útočiště pro židovské uprchlíky a odbojáře. V ženském koncentračnímu táboře Ravensbrück potkala Margarete Buber-Neumannovou.
Byla to Němka ze středostavovské rodiny, jejíž život formovalo prostředí evropské levice a bolševické revoluce. Po boku svého druhého partnera, komunistického funkcionáře Heinze Neumanna, se ocitla v Sovětském svazu, kde byl Neumann během stalinských čistek popraven. Margarete sama strávila dva roky v gulagu. V roce 1940 byla v rámci cynické dohody mezi Stalinem a Hitlerem předána nacistům a deportována do Ravensbrücku.
Mezi Milenou a Margarete vzniklo hluboké intimní pouto. V prostředí absolutního ponížení, hladu a strachu se jejich vztah stává zdrojem síly i důstojnosti. Milovaly se s vědomím, že za takový vztah mohou zaplatit životem. Po válce však podobné příběhy neměly v oficiálním vyprávění místo – lesbické vztahy v lágrech byly stigmatizovány a přeživší ženy často mlčely.
Příběh Milena a Margarete není jen příběhem lásky z koncentračního tábora. Je svědectvím o ženské odvaze, solidaritě a o paměti, která byla dlouho vytěsňována. „Byla jsem vděčná, že mě poslali do Ravensbrücku, protože právě tam jsem poznala Milenu,“ napsala později Margarete Buber-Neumannová.
Milena Jesenská v koncentračním táboře Ravensbrück v květnu 1944 zemřela ve věku 47 let. Margarete Buber-Neumannová přežila a po válce o Mileně Jesenské napsala knihu. Zemřela v roce 1989 ve věku 88 let.