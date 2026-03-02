Zakázaná láska z lágru. Nová kniha popisuje vztah Mileny Jesenské k ženě

Autor:
  11:04
Byla múzou Franze Kafky, feministkou, odbojářkou, překladatelkou, novinářkou, spisovatelkou a ve světě patří k nejznámějším Češkám historie. V životě Mileny Jesenské ale existuje část, která měla být vytěsněna z paměti dějin. Kniha Milena a Margarete odhaluje příběh jejího vztahu, který vznikl v ženském koncentračním táboře Ravensbrück.
Kniha Milena a Margerete od spisovatelky Gwen Straussové

Kniha Milena a Margerete od spisovatelky Gwen Straussové | foto: George Publishing

Milena Jesenská, žurnalistka meziválečného období
Milena Jesenská s dcerou Honzou (Jana Krejcarová)
Milena Jesenská (vlevo) s maminkou Staši Fleischmannové v roce 1925
Mladá Milena Jesenská
6 fotografií

Americká spisovatelka Gwen Straussová složila román o lásce Mileny Jesenské k Němce Margarete Buber-Neumannové z dopisů, svědectví a archivních pramenů.

Román Milena a Margarete tak přináší intimní, ale faktograficky podložený pohled na část života slavné Češky, o níž se desetiletí mlčelo. Milenu Jesenskou představuje jako bisexuální feministku, která předběhla svou dobu a dokázala si uchovat vnitřní svobodu i v krajních podmínkách.

Jesenská milovala svobodu. Křídla nezávislosti jí ustřihli až nacisté

Jesenská byla v roce 1940 zatčena gestapem. Její byt v Praze sloužil totiž jako útočiště pro židovské uprchlíky a odbojáře. V ženském koncentračnímu táboře Ravensbrück potkala Margarete Buber-Neumannovou.

Byla to Němka ze středostavovské rodiny, jejíž život formovalo prostředí evropské levice a bolševické revoluce. Po boku svého druhého partnera, komunistického funkcionáře Heinze Neumanna, se ocitla v Sovětském svazu, kde byl Neumann během stalinských čistek popraven. Margarete sama strávila dva roky v gulagu. V roce 1940 byla v rámci cynické dohody mezi Stalinem a Hitlerem předána nacistům a deportována do Ravensbrücku.

Kniha Milena a Margerete od spisovatelky Gwen Straussové
Milena Jesenská, žurnalistka meziválečného období
Milena Jesenská s dcerou Honzou (Jana Krejcarová)
Milena Jesenská (vlevo) s maminkou Staši Fleischmannové v roce 1925
6 fotografií

Mezi Milenou a Margarete vzniklo hluboké intimní pouto. V prostředí absolutního ponížení, hladu a strachu se jejich vztah stává zdrojem síly i důstojnosti. Milovaly se s vědomím, že za takový vztah mohou zaplatit životem. Po válce však podobné příběhy neměly v oficiálním vyprávění místo – lesbické vztahy v lágrech byly stigmatizovány a přeživší ženy často mlčely.

Příběh Milena a Margarete není jen příběhem lásky z koncentračního tábora. Je svědectvím o ženské odvaze, solidaritě a o paměti, která byla dlouho vytěsňována. „Byla jsem vděčná, že mě poslali do Ravensbrücku, protože právě tam jsem poznala Milenu,“ napsala později Margarete Buber-Neumannová.

Milena Jesenská v koncentračním táboře Ravensbrück v květnu 1944 zemřela ve věku 47 let. Margarete Buber-Neumannová přežila a po válce o Mileně Jesenské napsala knihu. Zemřela v roce 1989 ve věku 88 let.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Milan Peroutka (vlevo) a Jiří Valenta s manželkami

Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...

Potvrzeno. Anděl Páně 3 vznikne, i s Jiřím Bartoškou v roli Pána Boha

Jiří Strach a Jiří Bartoška při natáčení pohádky Anděl Páně 2

Třetí díl pohádky Anděl Páně vznikne. Režisér Jiří Strach potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz, že film je už několik let roztočený a prozradil také, že se v něm objeví i nenahraditelný představitel...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?

Ze seriálu Taková normální rodinka (Marie Rosůlková)

Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...

Věřím intuici víc než rozumu. Po křtu desky mě čeká velké rozhodnutí, říká Pan Lynx

Michal Skořepa (1987) je hudebník, producent, tvůrce hudebních videoklipů a...

Michal Skořepa alias Pan Lynx mluví o krizi, která ho přivedla k jeho zvířecímu alter egu, o nové desce Odvrácená strana lesa i o propojení s producentem Alainem Johannesem. V rozhovoru vysvětluje,...

2. března 2026  9:08

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

2. března 2026  8:59

Na Brit Awards zazářila Olivia Deanová, vyhrála ve čtyřech kategoriích

Zpěvačka Olivia Deanová si z Brit Awards odnáší ocenění ze čtyř kategorií. (28....

Cenu Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová, a to za desku The Art of Loving. Zpěvačka v letošním ročníku Brit Awards uspěla celkem ve čtyřech kategoriích. Ocenění v...

1. března 2026  15:42

RECENZE: Ranní rum, černé herny, placené společnice. Uranové legendy vzpomínají

50 % Premium
Z filmu Uranové legendy

Pozor, tohle není Jáchymov, kde posílali do dolů politické vězně, nýbrž místo, kam se hrnuli dobrovolníci. Kvůli penězům. Dokumentární novinka kin Uranové legendy mísí fakta, vzpomínky i historky...

1. března 2026

Můj úspěch ve StarDance? Přijdou noví, mladší, lepší a hezčí, přemýšlí Oskar Hes

Premium
Oskar Hes

Je neuvěřitelné, že to po více než roce lidi stále zajímá, přemýšlí Oskar Hes o svém úspěchu ve StarDance. Během plesové sezony totiž objíždí republiku a tančí. Přesto nyní stihl nazkoušet svou...

1. března 2026

Stal se zázrak. „Pražský démon“ nejen o tom, jak pořádali koncert Rolling Stones

Premium
Jeho životní příběh kopíruje dějiny české hudby posledních desetiletí. Zpěvák...

Jeho životní příběh kopíruje dějiny české hudby posledních desetiletí. Zpěvák kapely Vítkovo kvarteto Jiří Růžek, přezdívaný též „Pražský démon“, kdysi za komunismu organizoval koncerty zakázaných...

1. března 2026

KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?

Ze seriálu Taková normální rodinka (Marie Rosůlková)

Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...

vydáno 1. března 2026

Kniha dětských rituálů. V Řásnovce se odráží útlak režimu, kterému Foglar čelil

Premium
Ilustrace B. Kyškové k Tajemné Řásnovce

Tajemná Řásnovka je přes svůdný název možná nejobyčejnější román Jaroslava Foglara. Je o partě kluků, kteří ve městě shánějí klubovnu, hrají své hry, střetávají se s nepochopením dospělých či se...

28. února 2026

Oh! Carol. Zemřel zpěvák a skladatel Neil Sedaka, legenda popu 50. a 60. let

Neil Sedaka, zpěvák písně Breaking Up Is Hard to Do, zemřel ve věku 86 let.

Americký zpěvák a skladatel Neil Sedaka, hlas hitů Breaking Up Is Hard to Do či Oh! Carol, zemřel ve věku 86 let. Autor desítek světových úspěchů a pětinásobný nominand na cenu Grammy patřil k...

28. února 2026  15:36

GLOSA: Legionář, strýc Julia Fučíka i budoucí zeť. Všechny učil Antonín Dvořák

Skladatel Josef Suk byl nejen žákem, ale i zetěm Antonína Dvořáka. Na snímku s...

Antonín Dvořák nebyl jen světoznámý skladatel, ale také pedagog. Jeho třídou na Pražské konzervatoři prošla řada zajímavých žáků. Někteří se sami proslavili, jiní jsou dnes méně známí. Jejich díla...

28. února 2026  14:50

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

RECENZE: Je až neskutečné, kolik akce, napětí i humoru nabízí tajný film z Íránu

75 % Premium
Z filmu Drobná nehoda

Do obličeje svému mučiteli nikdy neviděl, ale podle typické chůze s protézou jej pozná kdykoli kdekoli. Nebo ne? Takové je východisko snímku Drobná nehoda, který se Zlatou palmou z Cannes a se dvěma...

28. února 2026

TELEVIZIONÁŘ: Komediální krimi Buldok z Poděbrad ovládne Sabina Remundová

Ze seriálu Buldok z Poděbrad

Výbušná lázeňská policistka, kterou doma rozčiluje puberta potomků a v práci nový pedantický šéf, je titulní hrdinkou osmidílné krimikomedie Buldok z Poděbrad, již v neděli nasadí streamovací...

28. února 2026  7:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.