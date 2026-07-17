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RECENZE: Hedonik Kundera radí zpomalit. Jaká je jeho poslední česky vydaná kniha?

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Poslední kniha Milana Kundery Pomalost je nyní v češtině | foto: Atlantis

Dílo Milana Kundery je konečně komplet česky! V brněnském nakladatelství Atlantis právě vydali jeho román Pomalost. První ze čtyř próz, které napsal Kundera ve francouzštině. Překlad vyšel skoro přesně tři roky po autorově smrti. Originál je z roku 1995. Tohle zpoždění ale není tou klíčovou pomalostí, o kterou autorovi v jeho knize jde.

Kundera (1929–2023) rozepsal Pomalost jako esej. Na téma francouzské libertinské literatury. Tedy prózy z přelomu osmnáctého a devatenáctého století, kde padají všecka morální tabu, nejčastěji v lásce a sexu. V široké škále.

Na jedné straně Choderlos de Laclos a jeho Nebezpečné známosti, zfilmované Milošem Formanem – a na straně druhé markýz de Sade a jeho 120 dnů Sodomy, jejichž filmovou verzi pořídil Pier Paolo Pasolini. Zleva milostná vášeň, zprava brutální pornografie.

Vyloženě si tu libuje ve výkresu nejrůznějších sexuálně laděných scén – a v používání vulgarismů.

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