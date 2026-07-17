Kundera (1929–2023) rozepsal Pomalost jako esej. Na téma francouzské libertinské literatury. Tedy prózy z přelomu osmnáctého a devatenáctého století, kde padají všecka morální tabu, nejčastěji v lásce a sexu. V široké škále.
Na jedné straně Choderlos de Laclos a jeho Nebezpečné známosti, zfilmované Milošem Formanem – a na straně druhé markýz de Sade a jeho 120 dnů Sodomy, jejichž filmovou verzi pořídil Pier Paolo Pasolini. Zleva milostná vášeň, zprava brutální pornografie.
Vyloženě si tu libuje ve výkresu nejrůznějších sexuálně laděných scén – a v používání vulgarismů.