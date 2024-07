Že si dělám byznys ze závislosti? To mi bývá hodně líto, říká Michaela Duffková

Objevit v sobě odvahu odhalit se a postavit svým démonům našla spisovatelka Michaela Duffková už před lety. Bylo v něčem jiné sledovat své „odhalení“ na plátně skrz tvář někoho jiného? „Vzbudilo to ve mně spoustu nových pocitů, protože Terka je tam opravdu opravdu velmi reálná, což vyvolalo velmi intenzivní emoce a otevřelo věci, které ještě musím vyřešit,“ popisuje.

Nenastal přesto ani na chvíli moment, kdy by se oprostila a dostala do role diváka? „Ne, je to natolik choulostivé a intimní, že to je pro mě nereálné,“ dodává. S jakým uvědoměním by si přála, aby diváci odcházeli z kina? „Aby se minimálně zamysleli nad tím, jak pijí. Naším cílem určitě není, aby lidi všeobecně přestali pít, ale aby nad tím přemýšleli a předešli problémům,“ odpovídá.

Tereza Ramba při prezentaci filmu na karlovarském filmovém festivalu uvedla, že měli společně se členy štábu velmi ostrý humor, který se snažili před Michaleou Duffkovou krotit. Bylo to ale opravdu potřeba? „Vůbec ne a Terka už to zjistila. Ten nejčernější humor v tomhle slova smyslu mám určitě já, takže to, co oni měli mezi sebou, byl jen lehký odvar,“ usmívá se.

Dá se humor používat i během terapií a léčby, kterou Michaela a její kolegové nabízí v Alkosu? „Musí se to brát i trošku odlehčeně. Když se utápíte ve výčitkách a v tom, co bylo, tak to nikam nevede a spíš vás to stahuje, takže se snažíme být s klienty hodně pozitivní a některé věci odlehčit. Samozřejmě to musíte to brát hodně individuálně, protože je každý klient jiný. S někým vím, že humor můžu aplikovat a s někým vím, že na to ještě není vhodná chvíle,“ přibližuje.

Pozor na stereotypy

A jak mluvit o závislostech s dětmi? „Myslím si, že otevřeně a adekvátně věku. Také třeba z preventivního hlediska není dobré dopouštět se těch tradičních stereotypů, jako že přijdu z práce a řeknu: to jsem měl těžký den, tak si jdu otevřít víno. To je za mě špatně a předává to špatný návyk,“ uvádí.

Má úspěch Michaely Duffkové i nějaké stinné stránky? Přichází třeba od veřejnosti nepříjemné reakce typu, že si dělá ze svého problému a problémů dalších „byznys“? „To se děje. Obzvlášť teď s filmem přišlo takovýchto zpráv spoustu a mně je to pak opravdu líto, protože kromě toho, že nějaká moje snaha byla veliká, tak máme také klienty, kterým poskytujeme léčbu zdarma, když na ni. Kolik pomoci jsem poskytla zdarma, už nikdo nevidí, takže je to pro mě hodně bolestivé,“ svěřuje se.

V rozhovoru se dál můžete dozvědět víc o tom, jestli se za Michaelou Duffkovou lidé chodí ujišťovat, jestli mají nebo nemají problém s alkoholem, jak konkrétně funguje Alkos a jestli se bude rozšiřovat. Řeč přišla také na to, jak by rodiče měli s dětmi komunikovat o závislostech a jestli se Mišina dcera setkává ve škole s nepříjemnými poznámkami od spolužáků. Dozvíte se také o srovnávání se s příběhy závislostí, které nedopadají dobře nebo více o projektu Ženy s odvahou.