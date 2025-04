Domníváte se, že Bílý vlk Geralt z Rivie, hrdina fantasy série Zaklínač spisovatele Andrzeje Sapkowského byl první a je jediný svého druhu? Přečtěte si Elrika z Melniboné britského spisovatele Michaela Moorcocka. Máte za to, že fantasy je ve své podstatě odpočinkové, namnoze brakové čtivo, rezignující na cokoliv hlubšího? Přečtěte si Elrika z Melniboné. Toužíte po knize, která vás uhrane, okouzlí, přenese vás do jiných světů, v nichž vám třeba nebude příjemně, ale stejně se vám z nich nebude chtít zpět do naší reality? Přečtete si Elrika z Melniboné.

Krásně vypravené souborné vydání tří románů a několika povídek ze světa dekadentního království Melniboné a přilehlých zemí, vydalo nakladatelství Mystery Press, není k mání v běžných obchodech či e-shopech – pořídit se dá pouze na jeho internetových stránkách – je skutečnou událostí. Skvělý překlad Moorcockova fanouška a znalce Romana Tilcera a odpovídající grafická úprava dává zapomenout na odbyté předchozí edice elrikovských knih. Tohle je definitivní české vydání, které se hýčká a opečovává jako poklad.

Tolkienův nepřítel

Michael Moorcock je svéráz, anarchista. Z duše například nenávidí dílo J. R. R. Tolkiena. Svého času spolupracoval s kapelami Hawkwind nebo Blue Öyster Cult a z jeho díla čerpalo a čerpá mnoho dalších rockových či metalových skupin. Jeho přístup k fantasy je zcela jedinečný a v mnohém předjímající věci následující. Při čtení románu Pevnosti perly, konkrétně pasáže odehrávající se ve snovém světě, odkrýváme tušený inspirační zdroj režiséra Christophera Nolana při psaní filmu Počátek. Zároveň si uvědomíme, že to byl i Moorcock, kdo stál u zrodu a vývoje sci-fi subžánru zvaného kyberpunk. O Sapkowského Zaklínači už byla řeč a leccos Michaelu Moorcockovi dluží i Píseň ledu a ohně George R. R. Martina.

Elrik z Melniboné je od začátku do konce k prasknutí nabitý smělými nápady, fantastickými sceneriemi a jedinečnými charaktery. Sám Elrik je prototyp antihrdiny. Svírán pochybnostmi, fyzicky závislý na runovém meči Bouřavě, která všem, které Elrik sprovodí ze světa, vysává duši. Do jeho příběhů vetkl Moorcock melancholii, odevzdanost, depresi z rozkladu starého světa a také mnoho až filozofických postřehů a otázek. Není to úplně jednoduché čtení, nedá nic zadarmo, ale připraveného a poučeného vezme na cestu, z níž už nebude návratu. Pokud Elrikovi z Melniboné podlehnete, zůstane s vámi už napořád, jako součást vašeho světa.