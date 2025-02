Zemřel Michael March. Zakladatel Festivalu spisovatelů k nám vozil nobelisty

O smrti Marche s odkazem na rodinu informoval server Aktuálně.cz.

March se narodil v New Yorku, kde vystudoval historii na Columbia College. Po studiích působil v alternativním Fusion Magazine. Poté, co se přestěhoval do Londýna, založil koncem 70. let Covent Garden Readings, která přivedla do Arts Theatre a Donmar Warehouse Theatre básníky ze střední a východní Evropy. V roce 1989 představil v londýnském National Theatre básníky z komunistických zemí. Později založil East European Forum, které slavnostně otevřel tehdejší prezident Václav Havel.

„Snažíme se rozšiřovat povědomí o spisovatelích a zprostředkovávat jejich zkušenost čtenářům. Především ale chceme vdechnout nový život a poskytnout čerstvé impulzy Praze,“ uvedl k Festivalu spisovatelů Praha, kde zájemci díky Marchovi mohli vidět a slyšet autorská čtení třeba Salmana Rushdieho, Williama Styrona či Susan Sontagové.

March vydal více než deset sbírek vlastní poezie, která byla přeložena do několika jazyků. Přednášel poezii na New York University v Praze.

„Vysoká kultura ztratila postupně hodně podpory, a to nezávisle na okolnostech v různých zemích. Takže nyní máme jakousi byznys kulturu, která se jen jako kultura tváří, ale je naprosto neautentická, nepravá, a to je urážlivé. Samozřejmě se kultura ve světě (nejen v Praze) pokládá za určitou přítěž. Vysokou kulturu lidé nechtějí, protože na nich leží jako břímě a snaží se jí zbavit, neboť to jim říká trh. Takže kultura se různě skrývá pod maskou komerční kultury, jenomže ta jen sekunduje vysoké kultuře,“ řekl March před časem v jednom z rozhovorů pro Českou televizi.