Do Ostravy přijede Wim Hof. Colours znovu doprovodí diskuzní Meltingpot

Hlavními lákadly letošního ročníku jsou autor knihy Ledový muž Wim Hof, známý sportovec a lektor z Nizozemska, který je nositelem 21 světových rekordů, a bývalý bhútánský premiér Tshering Tobgay, který „vnímá hrubé národní štěstí jako zásadní ukazatel prosperity státu“.

Na fóru Meltingpot vystoupí také belgický herec, expert na komunikaci a lektor Neurolingvistického programování Frederik Imbo, britský spisovatel, lektor osobního rozvoje Matt Jardine, německý odborník na vzdělávání a spisovatel Sönke Ahrens, francouzský fotograf a „Tarantino dokumentárního filmu“ Vincent Moon nebo australský autor bestselleru Dalajlámova kočka David Michie. Z České republiky promluví filozofka a fenomenoložka Annu Hogenová, jaderná fyzička Dana Drábová nebo popularizátor kryptoměn Petr Mára.

Hosté zavítají na různé scény. Tentokrát forum nabídne třeba Global stage věnovanou světu okolo nás, Good Life stage zasvěcenou józe, meditaci a seberozvoji nebo Europe stage, kde evropské osobnosti rozeberou nejaktuálnější dění.

Na festivalu Colours of Ostrava v areálu ostravských Dolních Vítkovic vystoupí kapely The Killers, Twenty One Pilots, Franz Ferdinand, Kings of Convenience nebo Sleaford Mods.