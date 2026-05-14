Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konec v Česku si nepřipouštím. Pojedu naplno do posledního dne, říká Matt Field

Monika Zavřelová
Vysíláme   10:00
Může se stát úspěšným diplomatem i introvert? Britský velvyslanec Matt Field je vzhledem ke své popularitě v Česku důkazem toho, že ano. V Rozhovoru Moniky Zavřelové popisuje, jak každý den o kus dál posouvá hranice své komfortní zóny, proč si podle něj Češi a Britové dokáží rozumět i beze slov a kvůli čemu souhlasil s vydáním autobiografické knihy Jsem tu novej, která se bude křtít příští týden.

Popsat česko-britské porozumění jde však podle Matta Fielda slovy jen stěží. „Já vím, proč jsou vtipné Pelíšky, a vy zase víte, proč máte rádi Monty Python. A není to věc jazyku, je to podle mě věc v DNA našeho humoru,“ popisuje.

Nedávno si to znovu připomněl na akci věnované seriálu Červený trpaslík, kde ocenil, jak překlad dialogů sází hlavně na pointu, nikoliv jen jazykovou správnost: „Ten žert možná není úplně stejný jako v původním znění, ale funguje perfektně, protože podstata humoru je stále srozumitelná oběma stranám.“

Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je Matt Field, britský velvyslanec v ČR.
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je Matt Field, britský velvyslanec v ČR.
Nová kniha britského velvyslance v Česku Matta Fielda. (8. května 2026)
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je Matt Field, britský velvyslanec v ČR.
17 fotografií

Sám na britských komediích vyrostl – Černá zmije, Hotýlek, to jsou seriály, které miluje. Jmenuje ale taky současnější televizní tvorbu – série Potvora (Fleabag v originále, pozn. red.) nebo Miranda.

Tak trochu jiný styl

Svou otevřenou komunikací a prezentací na sítích se Matt Field ostatním velvyslancům vymyká, za černou ovci se však nepovažuje. Svůj přístup k funkci už dnes nepovažuje za výjimečný. I když s úsměvem dodává, že trocha profesní závisti od kolegů člověka může potěšit. „Myslím, že celkově děláme podobné věci jako naši předchůdci – jen trochu otevřeněji,“ míní. Velvyslanci byli totiž podle Fielda vždycky tak trochu influenceři – jen se s dobou proměnily jejich nástroje a prostředí.

Jeden z nejsilnějších momentů své dosavadní kariéry zažil Matt Field právě v Praze, když doručoval ke 100. narozeninám dopis armádnímu generálovi a pilotovi RAF Emilu Bočkovi od krále Karla III. „Napsal jej opravdu vlastní rukou a já měl tu čest, že jsem věděl, co je jeho obsahem. A opravdu mě to dojalo. Cítil jsem obrovský pocit vděčnosti nejen vůči generálu Bočkovi, ale vůči všem, kteří za války bojovali,“ vzpomíná.

A právě v tento moment si Field naplno uvědomil, co opravdu doslovně znamená být velvyslancem Jeho Veličenstva. „Cítil jsem se velmi šťastný a budu si to pamatovat celý život,“ popisuje.

PŘEDCHOZÍ EPIZODA: Když vám muž pětkrát denně vyzná lásku, rychle pryč, přemýšlí Hádek o Monyové

Kromě momentů vděku a hrdosti však práce velvyslance sestává i z méně příjemných situací. A Field přiznává, že se na ně nedá příliš připravit. „Dokud poprvé nečelíte poznámkám na svůj vzhled nebo na to, jak příšerná je vaše práce i země, těžko se to chápe,“ popisuje. Jedním dechem však dodává, že zdaleka nemusí čelit takovým útokům jako jeho kolegyně či kolegové.

„Přece jen jsem pořád heterosexuální bílý muž – mnoho mých kolegyň nebo kolegů s jiným původem, čelí daleko větším útokům a nenávisti. A to mě skutečně trápí, protože to pak způsobuje, že další už nechtějí zastávat veřejné funkce nebo jakkoliv veřejně vystupovat,“ svěřuje se. Svoboda slova se podle něj nemůže zaměňovat s neomezenou svobodou vyhrožovat, obtěžovat či znepříjemňovat druhým život.

Kde je domov?

A co všechno musel Matt Field vzít v potaz, než se s rodinou přesunul do Prahy? „Hledali jsme se ženou místo, které bude fungovat z profesní i rodinné stránky. Protože jedna věc je, když něco takového řešíte jen s partnerem, a druhá, když už máte i děti a musíte brát v potaz jejich fungování, vzdělávání a tak dále,“ vysvětluje.

Nutné navíc bylo už dřív vyřešit i další zásadní otázku – kde je vlastně domov a jak vypadá. Těžko jej totiž definovat místem, když se jednou rodina nachází v Brazílii, podruhé v Bosně a Hercegovině a potřetí v Praze. „Nejlepší závěr, ke kterému jsme dospěli, byl, že domov bude tam, kde budeme my a děti,“ usmívá se.

Králova narozeninová párty v Praze: velvyslanec hrál s Cristovaem, přišel Pavel

Celý výtěžek ze své knihy Jsem tu novej věnuje Matt Field nadačnímu fondu Pink Bubble pro mladé onkologické pacienty a jejich rodiny. Věnování veškerých peněz na charitu pro něj bylo podmínkou vydání knihy. Na otázku, proč zvolil právě Pink Bubble, odpovídá: „Všechny nemoci jsou nespravedlivé. Ale tato se zdá obzvlášť nespravedlivá, když zasáhne někoho v úplném začátku života,“ zdůvodňuje velvyslanec své rozhodnutí.

V tuto chvíli Mattu Fieldovi zbývá v Česku asi osm měsíců služby. Myšlenku na loučení zatím odkládá. „Je to těžká představa, na kterou se snažím nesoustředit.“ A i proto neplánuje nikterak zpomalovat. „Spíš budu přidávat. Až do posledního dne,“ směje se.

Kam zamíří pak, zatím neví. Pravděpodobně nejdřív zpět do rodného Spojeného království, kde – jak sám říká – „bude taky chvíli novej“.

A pro ty, kteří letos zamíří třeba v létě na výlet do jeho domoviny, má jednu radu: vyjeďte z Londýna. „Jeďte do Skotska, najděte si nějakou hezkou palírnu whisky, poznejte Wales a jeho hory, zamiřte do Belfastu, podívejte se, kde stavěli Titanic... Těch možností je spousta.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky

Nadějná fotografka Anežka Veselá

Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka...

Konec v Česku si nepřipouštím. Pojedu naplno do posledního dne, říká Matt Field

Vysíláme
Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je Matt Field, britský velvyslanec v...

Může se stát úspěšným diplomatem i introvert? Britský velvyslanec Matt Field je vzhledem ke své popularitě v Česku důkazem toho, že ano. V Rozhovoru Moniky Zavřelové popisuje, jak každý den o kus dál...

14. května 2026

Proč lidé nemají rádi Eurovizi? Kritici mluví o politice i nespravedlivých výhodách

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Eurovize patří k nejsledovanějším hudebním soutěžím světa, zároveň ale každoročně vyvolává ostré debaty. Kritici jí vyčítají politiku, taktické hlasování, převahu angličtiny i to, že některé země...

14. května 2026

„Může zachraňovat životy.“ Moravec vydává druhou knihu s leteckým záchranářem

Knižní rozhovor od Martina Moravce Marek Dvořák: Už letím

Tři roky od vydání úspěšného knižního rozhovoru s Markem Dvořákem k němu Martin Moravec v nové publikaci opět nasedá do záchranářského vrtulníku. Kniha s názvem „Už letím“ slibuje třicet příběhů,...

13. května 2026  20:01

Eurovize 2026: Kdo reprezentuje Česko a kdy sledovat přenos z Vídně

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Jedna z největších hudebních televizních show odpočítává hodiny do velkého finále. Letošní ročník Eurovize ve Vídni začal v úterý 12. května prvním semifinále. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí ve...

13. května 2026  18:02

Nečekané polsko-české vítězství ve III. světové. Marek Daniel se objeví v satiře

Michal Režný, Daniel Malchar, Anna Tomaszewska a, Marek Daniel v inscenaci...

Co když ve třetí světové válce USA anektují Grónsko, Rusko dobude Pobaltí a Slovensko s Maďarskem se k ruské velmoci připojí dobrovolně? Koprodukční inscenace Činohry Národního divadla a Divadla J....

13. května 2026  16:52

Pamatujete si svůj první den na Spotify? Aplikace slaví 20 speciálním přehledem

Aplikace Spotify, ilustrační foto. (13. června 2025)

Streamovací platforma Spotify nabízí svým uživatelům v rámci 20. výročí fungování personalizovaný přehled Párty roku, která jim připomene jejich hudební cestu už od prvního přihlášení v aplikaci -...

13. května 2026  14:45

Zemřel hororový herec Jack Taylor, objevil se v Barbaru Conanovi i Hraběti Draculovi

Americký herec Jack Taylor

Ve věku 99 let zemřel americký herec Jack Taylor, byl známý především milovníkům starých hororů. Během své dlouhé kariéry spolupracoval se známými režiséry a objevil se po boku hereckých ikon jako...

13. května 2026  11:46

StarDance do ČT patří, hlásí tanečník Marek Zelinka. Na jevišti nyní líčí mrtvoly

Premium
Porotce Marek Zelinka ve StarDance Tour 2025

Tanečník a choreograf Marek Zelinka má za sebou vítězství ve StarDance s Marií Doležalovou z roku 2015 i roky práce na originálních choreografiích pořadu. Nyní ale přijal nečekanou výzvu – v...

13. května 2026

Na první český ročník fantasy festivalu míří John Cleese a rodiče Harryho Pottera

John Cleese jako Skoro bezhlavý Nick ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata

Britský festival For The Love of Fantasy, který každoročně přitahuje tisíce fanoušků sci-fi, fantasy a popkultury obecně, míří poprvé do Česka. Pražskou premiéru si odbude ve dnech 23. – 24. května...

13. května 2026  7:53

Do finále Eurovize se probojoval Izrael i Chorvatsko. Česko se představí ve čtvrtek

Wiener Stadthalle je největší multifunkční hala v Rakousku a Eurovize se v ní...

Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se v úterý večer kvalifikoval Izrael a dalších devět zemí. Kvůli účasti Izraele soutěž bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a...

13. května 2026  6:21

Pražské jaro odstartovalo v Obecním domě. Orchestr vedl Popelka

Zahajovací koncert 81. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro....

Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky v úterý večer v Obecním domě otevřela letošní 81. ročník Pražského jara. Stejný koncert...

12. května 2026  22:31

Začal 79. ročník festivalu v Cannes, režisér Jackson obdržel čestnou Zlatou palmu

Režisér Peter Jackson na zahájení 79. ročníku festivalu v Cannes s cenou,...

Americká herečka Jane Fonda a její čínská kolegyně Kung Li v úterý večer zahájily 79. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Informovala o tom agentura AFP, podle níž bylo vrcholem...

12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.