Kdo přesně jsou Havlovy děti?

Jsou to všechny děti, které se narodily za období prezidentské vlády Václava Havla (Václav Havel byl nejprve prezidentem Československa, a to od prosince 1989 do července 1992. Prezidentem České republiky byl od února 1993 do února 2003. - pozn. red.). Obecně ale můžeme říct, že to jsou všechny děti devadesátek, které už po narození ochutnaly svobodu.

Co to vůbec znamená, patřit do této generace?

Společným jmenovatelem Havlových dětí je fakt, že jejich rodiče vyrůstali za komunismu. A to se na nich svým způsobem podepsalo, byť si to třeba nechtějí přiznat. Hodně to v nich přežívá, a projevilo se to i na tom, jak nás vychovávali. Havlovy děti jsou volnomyšlenkářské, svobodnější. Kdežto jejich rodičům bylo vtloukáno, aby nevybočovali a splynuli s davem. Dnešní mladí lidé ale chtějí být jedineční.

Odpusťte, že hned na úvod nedistingovaně prozrazuji váš věk. Vy sama jste ale jedno z Havlových dětí, alespoň podle čísla. Cítíte se jím opravdu být?

Je to tak, jsem ročník 1997. A rezonuji s tím, že máme daleko větší sny. Mnohem víc také přemýšlíme nad tím, jakou výchovu chceme pro svoje děti, a zda potomky vlastně vůbec chceme. Rozdíl vidím také v tom, jak pečujeme o své duševní zdraví, to dřív vůbec nebylo téma. Což je škoda.

Martina Zelená Vystudovala divadelní a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci.



V současné době působí jako externí literární redaktorka ve velkých českých nakladatelstvích a jako tvůrkyně obsahu.



Na začátku května debutovala new adult a společenským románem Havlovy děti. Ten pojednává o dnes již dospělých, kteří se narodili v 90. letech minulého století.



Pochází z Nového Města nad Metují.

Mluvíte o velkých rozdílech mezi generací nás a našich rodičů. Jak tedy vzpomínáte na své dospívání a hledání svého místa v dnešním světě?

Já jsem vyrůstala na maloměstě, které není tak progresivní jako třeba Praha, a to v mém dospívání hrálo velkou roli. Jiný způsob života je pro maloměsto rebelský, skrz prsty se dívají třeba na odlišné orientace. Je obtížné v tom vyrůstat. Takže jsem si hledala, a stále hledám, svou vlastní cestu. Moji rodiče se také snaží přijímat i jiný názor, ale s tím, jak se svět rychle mění, je to pro ně těžší a těžší. Není to jednoduché.

Četli vaši knížku?

Mamka ano, líbila se jí. Taťka není moc velký čtenář, tak uvidíme, zda se k ní dostane.

Proč jste se rozhodla psát právě o generaci Havlových dětí? Byl to dlouhodobý záměr, nebo spíš náhlý impuls?

Byla to poměrně dlouhodobá a systematická práce. Na začátku mi hodně pomohlo, že jsem studovala film, v knize se to velmi výrazně promítá, stejně jako láska k divadlu. Ze začátku psaní jsem chtěla, aby to bylo jen takové pohlazení po duši. Chtěla jsem se zaměřit na to hezké, co mládí přináší, a zakonzervovat to v čase. Pak jsem si ale řekla, že by to možná byla nuda, a tak jsem to trochu rozbila. Aniž bych chtěla svůj debut škatulkovat, řekla bych, že je nakonec rozkročený mezi oddechovkou a těžkými tématy.

Já tam vidím propojení young adult a sociálního románu.

Je to tak. V knize se objevuje téma domácího násilí, problematika zvládání vzteku a vlastní agrese, což pramení ze zázemí dané postavy. Naťuknu tam i problematiku přebírání zodpovědnosti za další generace. Vpasovala jsem tam i sociální sítě. Takže to rozhodně není jen lehké čtení.

To jsou těžká témata. Konzultovala jste knihu třeba s psychologem?

Měla jsem tu snahu. Kontaktovala jsem pár psychologů, kteří se tím zabývají. Ale reakce popravdě nebyla úplně podle očekávání. Jedna psycholožka se zděsila, proč chci psát o domácím násilí.

Byla to zástupkyně starší generace?

Byla.

Třešně odkvetou. Stejně jako mládí

Ústředními postavami knihy je šest mladých dospělých, kteří se scházejí ve filmovém klubu. Je to fikce, do níž se ale jasně promítají vaše zkušenosti a osobní preference.

Ano, zhruba 80 % je fikce, zbytek je ale určitě inspirován mým životem. Objevují se tam hlavně reálie z města, odkud pocházím a které mám moc ráda.

Je vám některá z pěti zmíněných postav nejvíc blízká?

Ti, kteří mě znají, mě určitě v jedné z postav poznají. Snažila jsem se ji udělat v něčem lepší, ale stejně je trochu pokrytecká. Vycházela jsem hodně i ze svých kamarádů, ti se v nějakých situacích taky určitě poznají.

Ráda bych se zastavila u názvů jednotlivých částí vaší knihy. První je Occamova břitva, tedy princip logického myšlení, podle nějž bychom přednostně měli volit nejjednodušší možné vysvětlení. Takové, které předpokládá co nejméně složitostí. Je taková generace Havlových dětí? Volí to nejjednodušší?

To je moc dobrá otázka! Názvy částí knihy jsem hodně promýšlela, zrovna tato odkazuje na to, co se v dané kapitole bude dít. Jedna z postav se ztratí, ostatní ji hledají a první myšlenka je, že se jí něco stalo. Pak se ale rozkrývají další detaily, které to postupně vyvrací. Jinak si ale myslím, že zrovna to, jak se rozhodujeme, je spíš individuální záležitost než problematika jedné generace.

Další část nese název Zahradní slavnost, tedy jako divadelní hra Václava Havla z roku 1963. Já se obávám, že mnozí mladí dospělí tu hru ani neznají. Tak proč je charakterizuje zrovna ona?

Hodilo se mi to do příběhu, ale zároveň jsem se chtěla odkázat k hlavní personě této generace. Takže ano, je to záměr a pozorný čtenář to odhalí.

Asi bychom tu byly dlouho, kdybychom hledaly všechny skryté významy vaší knihy. Zastavila bych se už jen u jednoho, a to je kapitola s názvem Tklivost věcí.

Ve východní kultuře existuje výraz pro schopnost hlubokého prožitku mono no aware, jenž souvisí s uvědoměním si krásy a pomíjivosti všeho okolo nás. Když jsem studovala film, dostala jsem se hlouběji k japonské kinematografii, a právě k této myšlence, která souvisí s jarem, kdy kvetou třešně. Je to krásná podívaná, ale vlastně velmi rychlá, odkvetou za pár dní. Ten proces je stejně pomíjivý jako mládí. A jsem ráda, že jste si těchto spojek a promyšlených názvů všimla, protože nic v knize není náhodou. I jména hlavních postav mají své opodstatnění.

Dáte příklad?

Třeba Severín. Vychází ze jména Severus, tedy vážný nebo přísný. A přesně taková je i ta postava. Naopak postava Klárky je takovým majákem pro ostatní tím, jaká je. Jméno vychází z latinského „clarus“, což znamená světlý nebo jasný.

Je vaše kniha politická?

Ačkoliv k tomu název svádí, tak není.

Pro koho kniha vlastně je? Je pro nás, Havlovy děti, nebo pro naše rodiče, aby možná lépe pochopili, kým jejich děti jsou?

Psala jsem to pro své vrstevníky. Ale z ohlasů vím, že už se kniha dostala i ke starší generaci. A dostala jsem moc hezkou odezvu. Jsem za to ráda, protože kniha není primárně psaná tak, že by prstem ukazovala na starší generaci, co všechno udělala špatně. Naopak. Ráda bych příběhem rozproudila nějaký dialog.

Je podle vás narození do demokracie výhodou?

Určitě ano, má to ovšem své ale. Mnozí z nás si v sobě nosí nějaké zděděné trauma. Vnímám, že část z nás slepě přejala i některé stereotypní názory a předsudky. S tím je však v rychle se rozvíjejícím světě nesnadné obstát. Pro generaci Havlových dětí je těžké to, že hodně toho vyrostlo s námi, mám na mysli zejména technologie, taky se v tom učíme chodit.

Jsme přirozeně postavení před výzvy, které naši rodiče řešit nemuseli. V křehkém věku dětství a dospívání na ně nedotíraly sociální sítě, které nyní svět zaplavují (dez)informacemi a mnohdy značně negativně ovlivňují naše nároky i očekávání. Daleko komplikovanější jsou pro nás například také otázky životního prostředí, bydlení nebo důchodu. Svoboda je výzva. Musíme volit, což není snadné. Souvisí to i se strachem udělat chybu.

Zmínila jste, že na generaci Havlových dětí se výrazně podepsala výchova rodičů. Podepsala se i na postavách vaší knihy?

Určitě ano. Jedna z mých postav má v sobě výchovou zakořeněné, že chlapi nebrečí a nejsou zranitelní. Ale cítí, že to tak není v pořádku. Jenže jak to řešit, když nás to nikdo nenaučil? Říká se o nás, že jsme sněhové vločky. Takové obvinění ale není fér, protože podíl na tom neneseme jenom my.

A co dnešní mladí dospělí? U těch už je to jiné?

Myslím, že dnešní mladí už nejsou svázaní a tak rozervaní tím, co tu napáchala ideologie minulých let. Ale samozřejmě to s sebou nese další negativa a nástrahy.

Změnilo vás nějak psaní této knihy?

Až při psaní knihy jsem si uvědomila, jak moc nás změnila změna režimu. Najednou jsem si mnohem víc uvědomila, kde je ta propast, a začalo to pro mě být velké téma.

To si z knihy odnášíte vy jako autorka. Co byste si přála, aby si z knihy odnesl čtenář?

V první řadě milé počtení. A kdo chce v knize hledat něco víc, podnět k novým myšlenkám či nový pohled na život, určitě najde. Pro někoho může být kniha i útěchou, pokud s něčím bojuje. A takový bonus je velká spousta filmových referencí vzhledem k oboru mého studia a celoživotní lásce ke kinematografii.