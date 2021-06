Mám nutkání jít hned na dřeň, říká Martina Formanová v Rozstřelu

Pandemii strávila doma v Connecticutu, nyní věří v návrat k normálnímu životu. „Na prognózy se mě raději neptejte, já jsem optimistický člověk. Věřím očkování a věřím vědcům. Ostatně v tom musím dát kredit i Donaldu Trumpovi, že jeho administrativa uvolnila peníze na výzkum vakcíny, takže byla hotová dříve, než se čekalo. Prezident Biden pak vynaložil všechny síly na to, aby byly Spojené státy co nejrychleji proočkované,“ popisuje situaci.

V nové knize se Formanová drží svého tradičního svižného a sebe- ironického způsobu psaní. „Můj styl je podvědomě minimalistický. Někdy si to až vyčítám, protože jako čtenářka mám ráda umně napsané bohaté popisy, detaily… jenže ve svých textech mám nutkání jít hned na dřeň. Dříve jsem se pokoušela napsat i klasický psychologický román, být serióznější, ale zjistila jsem, že to asi nejsem já, tak jsem se vrátila k stručnějšímu vyjadřování a snaze čtenáře rozesmát,“ vysvětluje.

V knize vystudovaná scenáristka píše o setkání s mnoha výraznými osobnostmi celosvětového významu – Eltonu Johnovi, Johnu Malkovichovi nebo Henry Kissingerovi, v jehož domě se za Miloše Formana provdala. Pár tam pravidelně chodil na večeři i oslavy Dne díkůvzdání.

„On je výrazná osobnost Republikánské strany, já jsem demokratka, takže na některé věci mám jiný názor. Společenské akce, které s manželkou pořádali, byly ale vždy velmi rozmanité a názorově namíchané půl na půl, takže jsem se snažila hlavně naslouchat,“ popisuje.

Politickou situaci sleduje Formanová ve Spojených státech i v Česku. Jakmile však dojde na některá témata a problémy, považuje jejich mediální prezentaci mnohdy za značně zjednodušenou. „Některá hnutí, která dorazila také do Česka, v USA vznikla na základě širokého dialogu. A v takové škále různých názorů samozřejmě vždy najdete takové, které budou velice radikální. Bohužel právě ty se sem pak dostávají jako hlavní informace o dané věci,“ míní.

Blízkou přítelkyní Martiny Formanové je herečka Mia Farrowová, jejíž jméno se v posledních měsících v médiích znovu objevovalo v souvislosti se zneužitím její adoptivní dcery Dylan bývalým partnerem Farrowové, režisérem Woodym Allenem.

Stand-up možná i v Česku

„Mluvily jsme o tom spolu hodně. Pro Miu to bylo bolestné, protože se k této kapitole již nechtěla vracet a vzbuzovat další vlnu negace a obvinění ze strany Woodyho Allena. Pro Dylan ale bylo zásadní, aby promluvila,“ přibližuje situaci v rodině Farrowové.

„Já osobně doufám, že Miu ještě čekají krásné role a lidé si ji budou spojovat s tím, že je skvělá herečka, a ne jako člověka spojeného s touto kauzou. Naštěstí už se v USA upustilo od dojmu, že byla nějakou žárlivou a odvrhnutou partnerkou, co si vymyslela pomstu,“ dodává česká spisovatelka. Nový film Woodyho Allena ve Spojených státech mezitím nezískal distributora. Martina Formanová říká, že si není jistá, jestli se na něj dokáže či vůbec chce podívat. „Toto ještě nemám vyřešené,“ vysvětluje.

Před pandemií se Formanová začala věnovat v New Yorku stand-up comedy a v navštěvování kurzů hodlá pokračovat. Výhledově by ráda vystoupila i v Česku, možná po boku Adély Elbel. „Chce to ale ještě čas, potřebuju si to připravit,“ říká.

Úplný návrat do Česka prozatím Martina Formanová neplánuje. „Vždy si to tady ale opravdu užívám,“ usmívá se. V Praze ji tento týden čeká setkání se čtenáři. Uskuteční se v Knihkupectví Luxor na Václavském náměstí ve čtvrtek od 17 hodin.