RECENZE: Pět kajícných. Těžko říci, zda jde v thrilleru o spravedlnost, nebo o pomstu
Pochybuji, že se v knihkupectvích momentálně najde drsnější čtení, než je thriller Jaroslava Částky Pět kajícných. Od prvního momentu, kdy Winter ve snaze získat informace málem uškrtí mladičkého prostituta, který sice možná neúmyslně, ale přece jen vydal Pavlu do rukou gangu dealerů, pasáků a vrahů, je kniha plná brutality, byť se ji autor snaží odlehčit humorem, ovšem hodně černým.
Jistě, v prostředí, v němž se román odehrává, lze stěží očekávat byť jen náznak humanity, ale tíživý čtenářský pocit nezmírní ani více či méně vtipné sarkastické hlášky, které ze sebe Winter sype za všech okolností, i tehdy, když je zmlácený tak, že sotva dýchá.
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Je to zvláštní postava, ten Martin Winter. O jeho minulosti se moc nedozvíme. Na jednu stranu docela sympaťák, na druhou stranu se na své cestě za spravedlností nevyhýbá žádné surovosti. Ovšem spravedlností – jde mu o ni, nebo o pomstu těm, kteří by za své zločiny měli zaplatit?
Těžko říci. Když unikne z rukou gangsterů skokem do šachty, kde objeví Pavlino tělo, slíbí mrtvé dívce, že její vrahy pozabíjí. A je důsledný, svůj slib splní. Jakým způsobem, autor do detailů popisuje. Winter přitom zjišťuje, že Pavla nebyla jedinou dívčí obětí, při nápaditém mučení dostane z vrahů i to, kde jsou ukryta jejich těla, aby jim mohl zajistit důstojný pohřeb.
Pět kajícných
autor: Jaroslav Částka
nakladatel: Argo, 2026
počet stran: 216
Specifický je jazyk tohoto značně bezvýchodného thrilleru. Poetické obraty (Částka ani v pochmurné knize nezapře, že je básníkem) se mísí s vulgaritami a nadávkami, jimiž gangsteři častují Wintera a které jsou v ostrém kontrastu s jeho až vytříbeným způsobem mluvy.
Už pro ten kontrast elegance a hnusu stojí Pět kajícných za pozornost, třebaže samotný děj není až tak oslnivý a rozhodně to není čtivo na dobrou noc.
Poznámka na závěr. Hodnocení by bylo o deset procent vyšší, nebýt možná malicherné, ale neodbytně se nabízející otázky. Jak mohl Winter se spoutanýma rukama odnést bundu, dva mobily, bagetu, pití a klíčky od auta a ještě to auto řídit?
Tipy z televizního programu
Recenze: Wind River 75 %, Babovřesky 3 25 %, Příliš osobní známost 20 %, Tiché místo 65 %, DogMan 65 %, Kapitán Phillips 80 %, Solomon Kane 50 %, Vetřelec: Vzkříšení 55 %, Docent 65 %, Po čem muži touží 50 %, Zúčtování 60 %, Panenky na útěku 55 %, Yellowstone 60 %, Postradatelní 60 %
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