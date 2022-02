RECENZE: Martin Vopěnka vystřihl jiný a excelentní happy end

Marku Stejskalovi bylo třináct let, když jeho vážně duševně nemocná matka spáchala sebevraždu. V devětadvaceti onemocněl rakovinou. Teď, po padesátce, se nemůže zbavit trpkého pocitu, že mu život leccos dluží.

Díky spekulacím s bitcoiny je sice takzvaně za vodou, v Praze má krásnou vilu, v níž žije s manželkou. S ní? Spíš vedle ní, Markova psychika pracuje poněkud vykolejeně, ovládá ji jakýsi nedefinovatelný pocit viny. A snad aby ho umocnil, vybírá si náhodné lidi a představuje si, že je zavraždí. Aby s ním vina zůstala navždy.

Ne, Martin Vopěnka ve svém novém románu Poslední stanice Hamburk nenechá svého hrdinu spáchat zločin, místo toho mu přivede do cesty dávného spolužáka Černáka. Kdysi surovec a třídní grázl teď v Hamburku produkuje pornografické filmy a vlastní pár nevěstinců.

Pozve Marka, aby za ním přijel, a nastane osudové setkání s krásnou pornoherečkou a Černákovou milenkou Veronikou. Láska jak trám, jak už to bývá, když se stárnoucí muž zblázní do mladé krasavice. Ta láska je však oboustranná. Ale co s tím?

Marek se opět zabývá myšlenkami na vraždu, tentokrát by samozřejmě měl být obětí Černák.

Takhle vylíčená vypadá Poslední stanice Hamburk jako poměrně obvyklý a banální příběh. Vopěnka je ovšem zkušený a rutinovaný autor a i jeho předchozí knihy dokazují, že banalita je mu cizí. Takže podíváme-li se za historku o jednom, byť zvláštním milostném trojúhelníku, objevíme pozoruhodný obraz současného světa i minulosti.

Poslední stanice Hamburk Martin Vopěnka Kalibr, 2021, 360 stran Hodnocení: 75 %

Věcný a nesentimentální náhled do minulého režimu včetně lží o Černobylu, jehož havárie mohla být jednou z příčin Markovy rakoviny. Lhostejnost v mezilidských vztazích – a na druhé straně silná rodičovská láska. Zbožnění peněz. Starost o další existenci lidstva – „prožrali jsme planetu“.

Hodně pasáží v románu nutí k zamyšlení. A za pozornost stojí i Vopěnkův jazyk, do jehož celkové kultivovanosti vpadají jako granáty obscénní, až vulgární a pornografické prvky. Kupodivu to vůbec nevadí.

Při četbě poslední třetiny knihy přibývá s každou další stránkou zvědavosti: jak se z toho autor vylže? Navzdory Markově osudové lásce a snům o společném životě s Veronikou je happy end přece vyloučený. A přesto na něj dojde. Jen je jiný. Nečekaný. A excelentní, přesně v duchu toho, o co Vopěnkovi skutečně jde.