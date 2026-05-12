„Pokud bych tedy žil v Americe a angličtina by byla mým rodným jazykem. Takhle to bude trvat trochu déle. Nebo možná ne. Počítám s tím, že dnešní svět není spravedlivý ani logický.“
Narodil se v Praze, vystudoval jadernou fyziku, čemuž se nikdy nevěnoval, a angličtinu dohání až na stará kolena. A objevil v sobě židovství, kterou si teď hýčká…
Prodáváte svoje nakladatelství Práh. Proč?
Založil jsem ho v roce 1991, abych se zabezpečil jako spisovatel. Tehdy jsem si myslel, že bude stačit pár let. Stalo se z toho pětatřicet let. I proto, že mě ta práce bavila a že jsem chtěl zajistit slušný standard rodině. Vedle toho jsem sice stihl napsat skoro třicet knih, ale teď se chci psaní věnovat na plný úvazek. Taky bych si rád našel víc času na sebe i rodinu. Vést nakladatelství je velký stres, pořád se vás někdo na něco ptá, pořád musíte rozhodovat, do čeho jít, na co vsadit. A často je to risk, který nevyjde. Zvažujete, kolik zaplatíte za práva, kolik vydáte výtisků, kolik dáte do reklamy, …
Otec neměl rád rajskou omáčku. Jednou jsem něco nechtěl jíst a on se rozčiloval, a tak jsem mu řekl: „Nemám to rád, jako někdo nemá rád rajskou.“ To mi bylo asi sedm. A on mě za tu větu zmlátil. Jen za to, že jsem mu nastavil zrcadlo. Byly to až absurdní historky.