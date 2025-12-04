První setkání s krutou stránkou světa, vzpomíná Písařík na čtení foglarovek

Při čtení Jaroslava Foglara učarovaly budoucímu herci především příběhy přátelství, ale jak přiznal, Chata v Jezerní kotlině mu ukázala i stinné stránky světa. „Bylo to jedno z prvních setkání s krutou stránkou světa. Já jsem se k tomu dřív dostal třeba v Lovcích mamutů, v rodokapsech, v indiánkách, ale to všechno bylo daleko. Až tady u pana Foglara se ty věci odehrávaly tady, za rohem.“
Legendární příběh o přátelství, tajemné kotlině a chatě postavené z bedniček od margarínu vychází už potřinácté. Tentokrát je publikace součástí souhrnného vydání díla Jaroslava Foglara, které připravila Skautská nadace společně s nakladatelstvím Albatros.
Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu
Jako první vyšla Záhada hlavolamu a po Chatě v Jezerní kotlině přijde na řadu ještě v prosinci druhý díl stínadelské trilogie román Stínadla se bouří. Po novém roce trilogii uzavře román Tajemství Velkého Vonta. Další pak vyjdou legendární Hoši od Bobří řeky nebo Přístav volá.
Poslední dvacátou knihou bude méně známý román Modrá rokle, přepsané libreto komiksu o třináctiletém Dennym, který vycházel na pokračování v 80. letech minulého století. Vyjde na začátku roku 2027, symbolicky tak uzavře edici a připomene, že Jaroslav Foglar by se v tom roce dožil 120 let.