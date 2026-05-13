Nápad na opětovnou spolupráci s Dvořákem existoval podle Moravce již delší dobu.
„Věděl jsem, že to bude jízda a… byla to ještě větší jízda. Několikrát jsem Markovi musel říct: „Tohle mi nedělej!“ Někdy proto, že mi běhal mráz po zádech, jindy proto, že jsem nemohl zastavit smích,“ popsal spolupráci se záchranářem na své stránce na Facebooku. Ve středu tímto způsobem oznámil předprodej titulu.
Kniha obsahuje třicet příběhů z lékařské záchranné služby. „Vezmeme vás díky nim přímo do terénu: na silnici, kde právě havarovalo auto, do hotelové kuchyně, kde zkolaboval kuchař, nebo do bytu, kde selhalo srdce malé holce,“ uvedl Moravec.
Nová kniha se podle něj velmi liší od té první. „Marek říká, že mnohem lepší, a protože je studovanej, měli bychom mu věřit…“ žertoval v příspěvku. Kromě osudů pacientů nová publikace přiblíží také emoce blízkých i náročnou práci zdravotníků.
Kniha však nemá sloužit pouze jako sonda do lékařského povolání a lidských příběhů. Klade si totiž za cíl pomáhat. „Na konci každého příběhu najdete praktického průvodce první pomocí: jak zachovat chladnou hlavu, co v dané situaci dělat nebo jak se do ní vůbec nedostat,“ stojí na webu Knihy od Martina. „Nechci to přehánět, ale tahle knížka může zachraňovat životy,“ dodává Moravec.
První počin dvojice vyšel v roce 2023 pod názvem „Marek Dvořák: Mezi nebem a pacientem“. Knižní rozhovor získal v roce 2024 ocenění Magnesia Litera v kategorii „Kosmas cenu čtenářů“. Úspěch u čtenářů slavil Moravec také s dalšími tituly, přinesl například rozhovory s bývalou armádní psycholožkou Helenou Sovákovou, neurochirurgem Vladimírem Benešem, pilotem Davidem Heclem či vyšetřovatelem Josefem Marešem.