Chvílemi smutné, chvílemi vtipné. Vycházejí rozhovory s lékařem letecké záchranky

„Oslovilo mě více zájemců o sepsání knihy. Někdy prostě intuitivně poznáte, že zrovna tenhle krok je správně a u Martina Moravce to byl přesně ten případ. Znal jsem jeho předchozí tvorbu a při osobním setkání jsem si řekl: Jo, to je ten člověk,“ odůvodnil Marek Dvořák svůj souhlas se sepsáním knihy.

Podle jeho slov mu mnoho lidí říkalo, že se jim líbí, jak píše. Slýchal od nich, že by měl napsat knihu. „Já jsem na to odpovídal, že na to nemám a že bych to neuměl tak hezky formulovat. Navíc bych nechtěl psát o sobě a na některé věci se nemůžu zeptat sám sebe, proto jsem moc rád, že to za mě udělal Martin,“ popsal spolupráci s autorem.

Dvořák přiznal, že ho samotného překvapilo, že si díky pokládaným otázkám rozpomněl na věci, o nichž si myslel, že už v paměti nemá. „Lidi, kteří už knížku četli, říkají, že je chvílemi vtipná, chvílemi smutná, někdy si asi pomysleli, že jsem magor, občas souhlasně pokyvovali. A tak to asi má být,“ uzavřel.

Mezi nebem a pacientem je již čtvrtá kniha ze série Moravcových knižních rozhovorů, a to po neurochirurgovi Vladimíru Benešovi, pilotu Davidu Heclovi a vyšetřovateli Josefu Marešovi.