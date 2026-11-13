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Martin Moravec má na kontě přes půl milionu prodaných výtisků

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  12:07
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Martin Moravec

Martin Moravec | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Křest knihy Už letím záchranáře Marka Dvořáka a spisovatele Martina Moravce....
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Autor populárních knižních rozhovorů Martin Moravec překročil v listopadu hranici půl milionu prodaných výtisků a zařadil se tak mezi nejúspěšnější české spisovatele posledních let. Za úspěchem stojí celkem deset vydaných titulů od sportovních biografií po hloubkové rozhovory s elitními odborníky, přičemž největší radost autorovi dělají reakce čtenářů, které po desítkách let vrátil ke čtení. Vyplývá to z tiskové zprávy agentury 2media.

„Samotnému se mi tomu těžko věří. Od dětství jsem měl sen napsat knížku. Jednou. Jednu. Ale nikdy by mě nenapadlo,že se mi psaní takhle vymkne z rukou a těch knížek bude už deset,“ reaguje Martin Moravec.

Právě desítka je pro Moravce letos symbolické číslo. Před deseti lety totiž vydal svou první knížku, soubor fejetonů z každodenního života nazvaný Enter, mami! Křtu se tehdy zúčastnil i jeho spisovatelský vzor Robert Fulghum, který zrovna pobýval v Praze. „Jako by nestačilo, že jsem byl nervózní ze své první knížky. K tomu tam stál někdo, kdo mě provázel celou střední školou a jehož knížky jsem hltal,“ podotýká.

„Může zachraňovat životy.“ Moravec vydává druhou knihu s leteckým záchranářem

Následovaly dvě sportovní biografie: Jsem! o badmintonistovi Petru Koukalovi a Jiná o biatlonistce Gabriele Koukalové, dnes už opět Soukalové. A pak už přišla série populárních knižních rozhovorů s lidmi zajímavých profesí. Martin Moravec postupně vydal: Vladimír Beneš: Mé cesty do hlubin mozku (2019), David Hecl: Mluví k vám kapitán (2021), Josef Mareš: Moje případy z 1. oddělení (2022), Marek Dvořák: Mezi nebem a pacientem (2023), Adam Dolník: Svět elitního vyjednavače (2024) a Helena Sováková: Plukovnice lidských duší (2025).

S rozrůstající se skupinou protagonistů založil Moravec novou tradici: každoročně se všichni potkají na společné večeři. „Je to pro mě rok od roku dražší,“ směje se. „Ale stojí to za to. Pokaždé je to večer, kdy zažijeme spoustu legrace a padne mnoho dalších historek, které jednou… Kdo ví.“

Co bude dál? Snad jedenáctá kniha

Desátou knihu vydal letos netradičně už v létě, a to opět s lékařem letecké záchranky Markem Dvořákem. Jmenuje se Už letím a na příbězích z letecké záchranky ukazuje, jak důležité je umět první pomoc: „Je to na jedné straně opět horská dráha emocí, na druhé se v ní člověk naučí, jak si v které situaci počínat. Trošku drze s Markem říkáme, že je to kniha,která jednou může zachránit život.“

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Kromě knižní tvorby Martin Moravec dlouhodobě spolupracuje s mediálním domem Mafra – pro Magazín DNES pravidelně píše čtvrteční sloupky a pro čtenáře připravuje také úspěšnou podcastovou sérii Na duši.

A co bude dál? „Snad jedenáctá kniha,“ odpovídá autor trochu tajemně. „V hlavě mám spoustu nápadů, ale s nikým jsem si zatím neplácl. Rád bych se vrátil k rozhovorové sérii.“

Moravcovy knihy získaly kromě čtenářských ohlasů i několik cen. Ta nejdůležitější, Magnesia Litera, přišla za knihu Mezi nebem a pacientem. „Z toho jsem se taky nemohl vzpamatovat,“ vzpomíná. „Ale ještě víc mě dojímají vzkazy od čtenářek a čtenářů. Vidím, že forma, kterou jsem zvolil, vrací spoustu lidí ke čtení. Píšou mi, že třeba nečetli třicet let. Od školy, od maturity… Taky dostávám fotky ze čtenářských deníků jejich dětí a co víc bych si jako autor mohl přát.“

Přišli všichni. Martin Moravec podepisoval se spoluautory své knižní rozhovory

A nejzábavnější ohlasy? „Občas mi někdo napíše, že se začetl tak, až přejel stanici vlakem. Nebo že mě celá rodina nemá ráda, protože maminka už dva dny v kuse čte a nevaří. Nebo taky, že se paní začetla tak, až zapomněla vyzvednout dítě ze školky. Dětem se tímto omlouvám!“

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