Kniha o výhercích sportky? Jejich příběh se dál vyvíjí, říká autor rozhovorů Moravec

Martin Moravec | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jakub Pokorný
Vedoucí Magazínu DNES Martin Moravec se stal jedním z nejprodávanějších autorů, nyní vydává nový knižní rozhovor. Jak se dělá bestseller? Jak si vybírá respondenty a jak se mu se zajímavými osobnostmi pracuje? To novinář a spisovatel prozradil „svému“ portálu iDNES.cz. Promluvil také o zázračných výhercích sportky, které vyzpovídal předloni.

Tentokrát Moravec napsal knihu s psycholožkou Helenou Sovákovou. Nepřišel jsem na moc věcí, které neumí, charakterizoval svou novou respondentku. Knižní rozhovor vyjde v pondělí 13. října.

Co tě na psaní knížek nejvíce baví?
Že si sám zodpovím otázky, které nosím v hlavě. Kladu si je jako divák kriminálek či lékařských seriálů, jako pasažér v letadle, jako pacient, ale naštěstí dosud ne jako oběť únosů. Baví mě, že každý můj zpovídaný člověk je úplně jiný a všichni mě drží ve střehu. Třeba záchranář Marek Dvořák mi navrhl se potkat ve čtyři hodiny ráno.

Škrtnul jsem si politiku a showbyznys. V showbyznysu figuruje jediné jméno, které mě fascinuje.

