Tentokrát Moravec napsal knihu s psycholožkou Helenou Sovákovou. Nepřišel jsem na moc věcí, které neumí, charakterizoval svou novou respondentku. Knižní rozhovor vyjde v pondělí 13. října.
Co tě na psaní knížek nejvíce baví?
Že si sám zodpovím otázky, které nosím v hlavě. Kladu si je jako divák kriminálek či lékařských seriálů, jako pasažér v letadle, jako pacient, ale naštěstí dosud ne jako oběť únosů. Baví mě, že každý můj zpovídaný člověk je úplně jiný a všichni mě drží ve střehu. Třeba záchranář Marek Dvořák mi navrhl se potkat ve čtyři hodiny ráno.
Škrtnul jsem si politiku a showbyznys. V showbyznysu figuruje jediné jméno, které mě fascinuje.