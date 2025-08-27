Je to žena! Martin Moravec vydává další knižní rozhovor. O plukovnici i psycholožce

  19:39
Po pěti mužích přichází žena. Novinář a autor bestsellerů Martin Moravec vydává další z knižních rozhovorů, kde přibližuje život a práci lidí z často extrémních zaměstnání. Jeho nejnovější publikace o Heleně Sovákové s názvem „Plukovnice lidských duší“ ukazuje práci ženy, která strávila více než dvacet let v armádě, sloužila v Iráku i v Afghánistánu a dotáhla to na hodnost plukovnice. Kromě toho se postupně stala hlavní psycholožkou české armády.
Kniha s názvem Plukovnice lidských duší se právě začíná tisknout a vyjde 13. října.

Plukovnice Helena Sováková na misi.
Hostem pořadu Rozstřel je novinář Martin Moravec.
„Helena Sováková tu byla pro vojáky, kteří po návratu z války trpěli nočními můrami, starala se o rodiny, které v boji ztratily syna či partnera, a pomáhá i lidem mimo armádu,“ napsal Martin Moravec na svůj Instagram.

Nejprve mě totálně vykoupal, popisuje Moravec setkání s vyjednavačem

„Je to kniha nejen o životě v uniformě, ale taky o naději. O tom, že i když jsme někdy v pr… tedy když nám v životě není dobře, existuje cesta ven,“ píše dál.

„Helena je dáma s velkým D“

Martin Moravec uvádí, že psaní knihy byla jízda plná emocí. „Spousta příběhů mě při povídání i pak znovu při psaní pobavila a další spousta mě dojala. Ale v jedné věci si tahle knížka od předchozích přece jen liší. Obsahuje spoustu praktických rad a cvičení – na dobré usínání, na zklidnění při stresu a podobně. Některé z nich jsem zkusil a musím říct, že opravdu fungují,“ vyjádřil se pro iDNES.cz Moravec.

„No a pak je tu samozřejmě jiná zásadní novinka: první žena v rozhovorové sérii. A ne ledajaká. Opravdu výjimečná, hrdinka, u které bez nadsázky můžu říct, že během kariéry pomohla stovkám lidí. A taky mi třikrát upekla piškoty,“ popisuje humorně Moravec.

Svět nejtemnějšího zločinu. Nový knižní rozhovor ukáže život vyjednavače

„Helena je dáma s velkým D. A to nejen proto, že umí s kulometem a bez mrknutí oka slaňuje několik metrů hlavou dolů. Taky si totiž prošla dost krutou šikanou, postavila se jí a uspěla ve světě, kde mnoho žen neuspěje,“ dodal Moravec.

Sováková popisuje, že po celou kariéru psycholožky má po ruce krabici s papírovými kapesníky. Podávala ho prý vojákům, kteří za ní chodili se svými starostmi, i příbuzným, kteří na misích o někoho přišli.

„Ale při vzniku této knihy jsem ji mnohokrát potřebovala sama. Třeba když jsme vzpomínali na to, jak jsem do Afghánistánu přiletěla za jednotkou, která při útoku přišla o pět členů,“ dodala Sováková.

Pět neobvyklých hrdinů

Beneš, Hecl, Mareš, Dvořák a Dolník. O těchto mužích byly knihy předchozí. Neurochirurg Vladimír Beneš v knize „Mé cesty do hlubin mozku“ vyprávěl o zákulisí medicíny i života lékaře ve vysokém nasazení.

V rozhovoru „Mluví k vám kapitán“ líčil pilot David Hecl zkušenosti z kokpitu největšího dopravního letadla světa Airbus A380. Kniha „Moje případy z 1. oddělení“ představovala práci vyšetřovatele Josefa Mareše, známého i ze seriálu Případy 1. oddělení.

Lékař letecké záchranky Marek Dvořák v titulu Mezi nebem a pacientem popisoval dramatické zásahy i osobní zkušenosti z povolání. Publikace získala i cenu Magnesia Litera v kategorii Cena čtenářů. A jeho poslední dílo – „Svět elitního vyjednavače“ o Adamovi Dolníkovi přibližovala zákulisí jednání s únosci či teroristy.

Nyní je tedy poprvé hlavní postavou knihy žena. Kniha s názvem Plukovnice lidských duší se právě začíná tisknout a vyjde v pondělí 13. října.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

