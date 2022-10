Kriminalista Josef Mareš u výslechu. Vychází kniha Moje případy 1. oddělení

Třicet let u policie, stovky vyřešených vražd, setkání s nejznámějšími zločinci doby. Bývalý kriminalista Josef Mareš má o čem vyprávět. Populární seriály Devadesátky a Případy prvního oddělení budiž důkazem. To je však jen zlomek z toho, co bývalý šéf pražské mordparty zažil. Víc se mohou čtenáři dozvědět v nové knize Moje případy 1. oddělení.