Úzkost, vztek, panika, hněv, osamělost, selhání, vina, nedůvěra, smysl života... To všechno a mnohem víc vytáhla z batohu na balóncích symbolizujících životní těžkosti Helena Sováková. Během workshopu totiž nabídla praktické cvičení s názvem životní batoh.
Účastníci si měli sepsat vše, co je trápí, a každé věci přiřadit váhu od nuly až po svou tělesnou hmotnost. „Když si to spočítáte, uvidíte, kolik toho skutečně nesete,“ řekla s úsměvem. Stejné cvičení zařadila i do nové knihy, na níž pracovala spolu s Moravcem.
|
Je to žena! Martin Moravec vydává další knižní rozhovor. O plukovnici i psycholožce
„I psychologové mohou padnout na dno. Stalo se to i mně. Každé životní rozhodnutí, které v životě uděláme, je primárně emocionální. Nenechte to projít bez povšimnutí. Třeba i vzkaz běž si odpočinout,“ dodala Sováková při vytahování symbolických balónků.
Podle ní se rapidně navyšuje počet informací, které přijímáme. A zapomínáme jen tak lelkovat, bloumat. O starosti se navíc zapomínáme dělit. Chátrají nám mezilidské vztahy, sociální vazby. A mentální odolnost našich dětí klesá.
|
Svoboda bez hranic dětem nesvědčí, chybí nám dril, říká armádní psycholožka
„Vše máme ale ve svých rukách a všechno můžeme změnit,“ dodává psycholožka pozitivně. Je to ostatně i hlavní sdělení knihy, která vyšla před pár dny.
Terapie dialogem
„Když mě Martin oslovil, měla jsem šok. Veřejně jsem se nikdy nemohla vyjadřovat tolik, jak bych chtěla. A teď konečně ano,“ přiznala Sováková, že i pro ni bylo napsání knihy velmi terapeutické.
„Provázelo to spoustu slz. Martin se skvěle ptal a naslouchal. Ale na první sezení s Martinem jsem si musela dát drink. Nevěděla jsem, jestli by pro někoho moje vyprávění bylo vůbec zajímavé,“ směje se psycholožka.
|
Kniha o výhercích sportky? Jejich příběh se dál vyvíjí, říká autor rozhovorů Moravec
Helena Sováková je dalším objevem novináře Martina Moravce, přesto teprve první ženou. Pět korun z každé prodané knihy, na níž se s Moravcem podílela, jde letos na Vojenský fond solidarity, který pomáhá vojákům i jejich rodinám v těžkých životních situacích. Křest knihy se koná ve čtvrtek večer v pražském Luxoru na Václavském náměstí.
V předchozích letech vyšel knižní rozhovor s elitním vyjednavačem Adamem Dolníkem, leteckým záchranářem Markem Dvořákem, vyšetřovatelem Josefem Marešem, pilotem Davidem Heclem a s českým neurochirurgem Vladimírem Benešem.