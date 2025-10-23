Rozhovor provázely slzy, přiznává armádní psycholožka, hrdinka Moravcovy knihy

Veronika Pitthardová
  16:31
„I psychologové mohou padnout na dno. Stalo se to i mně,“ říká s klidem člověka, který ví, o čem mluví. Helena Sováková, emeritní plukovnice, válečná veteránka a bývalá hlavní psycholožka Armády České republiky je hrdinkou nové knihy novináře Martina Moravce s názvem Plukovnice lidských duší. Na workshop pro novináře přinesla vojenský batoh, i když ne tak tradiční.
Kniha s názvem Plukovnice lidských duší se právě začíná tisknout a vyjde 13....

Kniha s názvem Plukovnice lidských duší se právě začíná tisknout a vyjde 13. října. | foto: Martin Moravec, MF DNES

Kniha s názvem Plukovnice lidských duší se právě začíná tisknout a vyjde 13....
Plukovnice Helena Sováková na misi.
Martin Moravec
Hostem pořadu Rozstřel je plk. (v.v.) Helena Sováková, bývalá hlavní...
17 fotografií

Úzkost, vztek, panika, hněv, osamělost, selhání, vina, nedůvěra, smysl života... To všechno a mnohem víc vytáhla z batohu na balóncích symbolizujících životní těžkosti Helena Sováková. Během workshopu totiž nabídla praktické cvičení s názvem životní batoh.

Účastníci si měli sepsat vše, co je trápí, a každé věci přiřadit váhu od nuly až po svou tělesnou hmotnost. „Když si to spočítáte, uvidíte, kolik toho skutečně nesete,“ řekla s úsměvem. Stejné cvičení zařadila i do nové knihy, na níž pracovala spolu s Moravcem.

Je to žena! Martin Moravec vydává další knižní rozhovor. O plukovnici i psycholožce

„I psychologové mohou padnout na dno. Stalo se to i mně. Každé životní rozhodnutí, které v životě uděláme, je primárně emocionální. Nenechte to projít bez povšimnutí. Třeba i vzkaz běž si odpočinout,“ dodala Sováková při vytahování symbolických balónků.

Podle ní se rapidně navyšuje počet informací, které přijímáme. A zapomínáme jen tak lelkovat, bloumat. O starosti se navíc zapomínáme dělit. Chátrají nám mezilidské vztahy, sociální vazby. A mentální odolnost našich dětí klesá.

Svoboda bez hranic dětem nesvědčí, chybí nám dril, říká armádní psycholožka

„Vše máme ale ve svých rukách a všechno můžeme změnit,“ dodává psycholožka pozitivně. Je to ostatně i hlavní sdělení knihy, která vyšla před pár dny.

Terapie dialogem

„Když mě Martin oslovil, měla jsem šok. Veřejně jsem se nikdy nemohla vyjadřovat tolik, jak bych chtěla. A teď konečně ano,“ přiznala Sováková, že i pro ni bylo napsání knihy velmi terapeutické.

„Provázelo to spoustu slz. Martin se skvěle ptal a naslouchal. Ale na první sezení s Martinem jsem si musela dát drink. Nevěděla jsem, jestli by pro někoho moje vyprávění bylo vůbec zajímavé,“ směje se psycholožka.

Kniha o výhercích sportky? Jejich příběh se dál vyvíjí, říká autor rozhovorů Moravec

Helena Sováková je dalším objevem novináře Martina Moravce, přesto teprve první ženou. Pět korun z každé prodané knihy, na níž se s Moravcem podílela, jde letos na Vojenský fond solidarity, který pomáhá vojákům i jejich rodinám v těžkých životních situacích. Křest knihy se koná ve čtvrtek večer v pražském Luxoru na Václavském náměstí.

V předchozích letech vyšel knižní rozhovor s elitním vyjednavačem Adamem Dolníkem, leteckým záchranářem Markem Dvořákem, vyšetřovatelem Josefem Marešem, pilotem Davidem Heclem a s českým neurochirurgem Vladimírem Benešem.







