  19:29
Palác knih Luxor na Václavském náměstí zaplnili v pondělí večer čtenáři knižních rozhovorů Martina Moravce. Ten zde společně se svými šesti spoluautory uspořádal velkou autogramiádu. Jak sám říká, až do posledních chvil byl nervózní, zda opravdu přijdou všichni. Ale přišli.
Už tři čtvrtě hodiny před akcí se před obchodem tvořila fronta, která stále rostla. Mezi čekajícími byla i paní Eva, jež na autogramiádu přijela z Liberce. „Mám všechny jeho knihy. Tři už mám podepsané a tři si jedu dopodepsat,“ říkala s úsměvem s tím, že se na setkání těší.

Čtenářka Chris si jako první pořídila knižní rozhovor s leteckým záchranářem Markem Dvořákem. „Dlouho ho totiž sleduju na Instagramu,“ vysvětlila. Posléze si ovšem koupila i zbylé knihy.

„Říct, která je má oblíbená, není vůbec snadné. V každé jsem našla nějakou inspiraci. Posléze chci být vždycky jako ten daný člověk,“ vyprávěla, zatímco čekala, až kolem 17. hodiny otevřou boční vchod a vpustí ji s ostatními na samotnou autogramiádu. Ta se konala v kavárně v prvním patře.

Armádní psycholožka aneb Plukovnice lidských duší. Moravec pokřtil novou knihu

Poslední z Moravcových knižních rozhovorů vyšel letos v říjnu, jeho hrdinkou se stala armádní psycholožka Helena Sováková. Předchozí knihy představily elitního vyjednavače Adama Dolníka, leteckého záchranáře Marka Dvořáka, vyšetřovatele Josefa Mareše, pilota Davida Hecla a neurochirurga Vladimíra Beneše.

Najít termín pro jejich společnou autogramiádu nebylo snadné. „Vždycky když už jsem si myslel, že nějaký mám, a pět se nás na něm shodlo, šestému se bohužel najednou změnil program a musel jsem začít od nuly,“ řekl spisovatel a novinář, který od roku 2006 vede Magazín DNES. „A ano, byl jsem před akcí lehce nervózní.“

K myšlence na její uspořádání ho přitom přivedla setkání, jež pro své spoluautory pořádá. První bylo před dvěma lety. „Tehdy nás tam sedělo pět: Vladimír Beneš, David Hecl, Josef Mareš, Marek Dvořák a já. Měl jsem z toho trochu strach. Zaprvé jestli všichni dorazí a zadruhé, jestli najdeme společná témata – navzájem se totiž neznali,“ přiblížil Moravec.

Je to žena! Martin Moravec vydává další knižní rozhovor. O plukovnici i psycholožce

Večer ovšem nakonec dopadl skvěle a stala se z něj tradice, soudí. „Letos na něm bude poprvé přítomna i žena, Helena Sováková. No a protože jsem trochu blázen, možná trochu neuváženě mě napadlo, že když už jsme dali dohromady termín na další večeři, co kdybychom si před ní zkusili dohodnout ještě společnou autogramiádu,“ popsal, jak se nápad zrodil.

„Čekal jsem, že mě někdo z nich usadí na zem a řekne, že jsem se opravdu zbláznil. Tedy párkrát to zaznělo, ale stejně všichni souhlasili,“ dodal Moravec.

Hledání vhodného data tentokrát započal u pilota Hecla, jenž nežije v Česku. Ten sem přiletěl z Dubaje během dovolené. „Loni totiž na našem společném setkání chyběl, tak jsem mu to chtěl vynahradit,“ vysvětlil.

14. října 2025

Rozstřel

