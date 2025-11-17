Jste maminkou tří dětí. Čtou?
Bohužel nečtou tolik, kolik bych si přála, ale trochu ano. Přečetly mimo jiné moje knížky určené dětem a mládeži, tedy fantasy příběhy, konkrétně knížky Klobouky z Agarveny a Mágové z Agarveny. Věřím, že mou zatím poslední knihu, historický román Synové noci, si brzy přečte můj nejstarší syn, který nedávno oslavil osmnáctiny.
Mají děti ještě dnes doporučenou školní četbu?
Aktuálně učím ve druhé třídě, kde už děti také musí číst a dělat o tom zápisy do deníku. Chodí do městské knihovny. Daný seznam doporučené četby nemáme, snažíme se podle individuálních schopností každému žákovi doporučit knížku na míru nebo to necháme na jejich výběru. Na prvním stupni jsou totiž mezi čtenáři velké rozdíly.
Křivdu si někteří předávají z generace na generaci. Určitě je dobré nezapomínat, ale je dobré to nepředávat.