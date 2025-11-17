Píšu o krutých událostech, aby se už neopakovaly, říká spisovatelka Prášková

Premium

Fotogalerie 7

Sama jako malá se čtením dost bojovala, dnes učí číst a psát žáky na základní škole. Markéta Prášková se věnuje hudbě a vede školní sbor. Kromě toho je také velmi pilnou spisovatelkou, nedávno jí vyšla už desátá kniha. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Milan Eisenhammer
  20:00
Sama jako malá se čtením dost bojovala, dnes učí číst a psát žáky na základní škole. Věnuje se hudbě, vede školní sbor. A kromě toho je také velmi pilnou spisovatelkou, nedávno jí vyšla už desátá kniha. Původně se Markéta Prášková věnovala žánru fantasy, už řadu let však boduje historickými romány. V zatím posledním vypráví o dvou bratrech, které rozdělila ruská bolševická revoluce v roce 1917.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jste maminkou tří dětí. Čtou?
Bohužel nečtou tolik, kolik bych si přála, ale trochu ano. Přečetly mimo jiné moje knížky určené dětem a mládeži, tedy fantasy příběhy, konkrétně knížky Klobouky z Agarveny a Mágové z Agarveny. Věřím, že mou zatím poslední knihu, historický román Synové noci, si brzy přečte můj nejstarší syn, který nedávno oslavil osmnáctiny.

Mají děti ještě dnes doporučenou školní četbu?
Aktuálně učím ve druhé třídě, kde už děti také musí číst a dělat o tom zápisy do deníku. Chodí do městské knihovny. Daný seznam doporučené četby nemáme, snažíme se podle individuálních schopností každému žákovi doporučit knížku na míru nebo to necháme na jejich výběru. Na prvním stupni jsou totiž mezi čtenáři velké rozdíly.

Křivdu si někteří předávají z generace na generaci. Určitě je dobré nezapomínat, ale je dobré to nepředávat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Jakub Prachař v novém seriálu na Oneplay

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...

GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

Píšu o krutých událostech, aby se už neopakovaly, říká spisovatelka Prášková

Premium
Sama jako malá se čtením dost bojovala, dnes učí číst a psát žáky na základní...

Sama jako malá se čtením dost bojovala, dnes učí číst a psát žáky na základní škole. Věnuje se hudbě, vede školní sbor. A kromě toho je také velmi pilnou spisovatelkou, nedávno jí vyšla už desátá...

17. listopadu 2025

GLOSA: Sametový Mahler s grandiózním sborem. Filharmonie slavila svobodu

Členové České filharmonie a finský dirigent Sakari Oramo

Tradičnímu Koncertu pro svobodu a demokracii, který pořádá Česká filharmonie jako připomínku událostí let 1939 a 1989, měl letos dodat hvězdný prach proslulý dirigent Zubin Mehta. Zdravotní stav mu...

17. listopadu 2025  15:30

RECENZE: Až oči přecházejí. Frankenstein je úžasné vizuální dílo. Naštěstí nejen to

80 % Premium
Záběr z filmu Frankenstein

Působivé, technicky i vizuálně vypilované obrazy nabízí nejnovější zpracování příběhu o Frankensteinovi. Režisér Guillermo del Toro si splnil dávný sen a po svém zpracoval svou srdeční záležitost....

17. listopadu 2025

Lidstvo zůstává v ohrožení. Natáčení druhé řady seriálu Duna: Proroctví už začalo

Ze seriálu Duna: Proroctví

Seriál Duna: Proroctví z produkce HBO Original dostane druhou řadu. Natáčení odstartovalo v těchto dnech, přičemž série bude vznikat v Maďarsku, Jordánsku a Španělsku. Herecká sestava první řady se...

17. listopadu 2025  9:30

Poslední vystoupení J.A.R. po odchodu Klempíře? Kapela zahraje na výročí v Lucerně

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Skupina J.A.R. dnes vystoupí na koncertu v pražské Lucerně, který se tradičně koná při příležitosti výročí jejich prvního koncertu 17. listopadu 1989 na smíchovské diskotéce U Holubů. Kapela po tomto...

17. listopadu 2025  7:31

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

16. listopadu 2025  22:44

OBRAZEM: Marilyn Manson podruhé v Česku. Po Brně představil poslední desku Praze

Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské...

Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské Sportovní hale Fortuna. Během hodinu a půl dlouhého koncertu nabídl fanouškům hlavně písně z loni vydané desky, kterou...

16. listopadu 2025  18:10

Zemřel scenárista Simpsonových a držitel prestižní ceny Emmy, bylo mu 61 let

Hrdinové seriálu Simpsonovi

Ve věku 61 let zemřel renomovaný americký scenárista a producent Dan McGrath, který se proslavil svým působením u ikonického animovaného seriálu Simpsonovi. Za svou práci získal v roce 1997 cenu...

16. listopadu 2025  17:36

Zemřel akademický malíř Antonín Kroča, obrazy maloval konečky prstů

Akademický malíř Antonín Kroča.

Ve věku 78 let zemřel v sobotu akademický malíř Antonín Kroča. Jeho rodina uvedla, že odešel po vážné nemoci v nemocnici ve Frýdku-Místku. Kroča byl členem obnoveného Spolku výtvarných umělců Mánes....

16. listopadu 2025  14:04

Pořady o vaření mám ještě radši než filmy o kanibalech, říká hudebník Roman Holý

Premium
Roman Holý

Vášnivý degustátor muziky všeho druhu i dobrého jídla Roman Holý (59) vydal sólové album Strážce klidu vol. 2. Sám nicméně v rozhovoru přiznává, že zachovat si klid v této napínavé době je čím dál...

16. listopadu 2025

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

GLOSÁŘ: Tři hvězdní pianisté. Ale klávesy zhypnotizoval pouze jeden

Pianistka Julianna Avdějeva koncertovala v pražském Rudolfinu na Klavírním...

Klavírní festival Rudolfa Firkušného, který pořádá Pražské jaro, letos nabídl spíš poetické zážitky, ale došlo i na efektní virtuozitu. Svým způsobem upoutali všichni pozvaní pianisté. A přece se...

16. listopadu 2025

Bál se smrti a trpěl úzkostmi. Kniha líčí skryté stránky skladatele Dvořáka

Antonín Dvořák s rodinou a přáteli v New Yorku roku 1893

Více i méně známé rysy osobnosti Antonína Dvořáka zkoumá v knize Antonín Dvořák – Portrét člověka muzikolog Ondřej Šupka. Zabývá se jeho zjevem, zdravím, chováním, vztahy s manželkou, dětmi i svými...

15. listopadu 2025  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.