RECENZE: Místo humoru nabízí Majonéza k snídani filozofování a tklivost

První zamilovanost v mnoha obměnách. Rozbory vztahů. Kronika životních příběhů v různých časových rovinách. Hledání odpovědí na nejzásadnější otázku (možná nejen) dospívajících: co je to láska? Kde se bere a kam se poděje? To je Majonéza k snídani.