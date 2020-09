Od Čechů se učím radosti z každodenního života, říká autor Gottlandu

Do Česka jste přijel poprvé na jaře roku 2000 kvůli rozhovoru s Helenou Vondráčkovou. A zamiloval jste se do češtiny, protože vám zní jako vzrušující hudba. Proč máte rád Čechy?

V knize Není jsem napsal, že mi Češi imponují svým jazykovým patriotismem, protože každé anglické slovo si počeští a česky zazpívají i každý americký hit. A najednou mi čeští čtenáři začali posílat e-maily, že to „není vůbec žádný patriotismus“, „takhle my to říkáme, aby nám to sedělo dobře v puse“, „takhle je to prostě pro nás pohodlné“ a tak podobně. Tenhle váš přístup k životu mi imponuje. Nějaký Polák vás chce trochu pochválit, ale to vy ne! Reagujete: „My Češi jsme prostě jen pohodlní!“