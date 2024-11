RECENZE: V hlavních rolích nového čtení nejen pro ženy stojí sex a záhada

Věra Nosková – Zpackaná masáž

„Erotika a sex souvisejí většinou s obětavou, něžnou, plamennou, ale i majetnickou nebo zakázanou láskou, přinášejí opojení, radost, ale někdy je provází násilí, manipulace, zklamání,“ stojí na zadní části desek nové knihy Věry Noskové.

Zpackaná masáž 70 % autor: Věra Nosková nakladatelství: Klika, 2024 počet stran: 184 prodejní cena: 280 Kč.

A právě té druhé, nepříjemnější stránce se autorka převážně věnuje ve svých deseti povídkách. Všechny jsou pečlivě propracované, obvykle překvapivě vypointované a psané okouzlujícím jazykem plným neobvyklých spojení a metafor. A nechybí ani humor, místy černý, ironie až občasný lehký cynismus. Nejpozoruhodnější je však fakt, že zde de facto nenajdeme jedinou kladnou postavu.

Rozhodně jí není Bořek z úvodní Tiché pošty, který svou ženu podvádí, kudy chodí, vychloubá se tím kamarádovi, a po její smrti se rozpláče, neboť si uvědomí, že „neumí ani zapnout pračku a přišít si knoflík“. Není jí ani Karina z titulní Zpackané masáže, které se chtějí pomstít odvržení milenci. A určitě ne rodiči nechápaná Markéta z Následků lásky, které ještě není patnáct, ale svede svého milovaného strýce a dostane ho do kriminálu.

A ve výčtu by se dalo pokračovat, ale bylo by to celkem zbytečné. Takže na závěr ještě jeden citát z desek: kniha „potěší čtenáře, kteří preferují otevřenost a upřímnost“. S tím lze bez debat souhlasit.

Marie Vareillová – Rozčarované

V roce 1992 zmizela z malého města na břehu kanálu La Manche patnáctiletá Sarah. Šokovalo to nejen jeho obyvatele, ale celou Francii. I když její tělo se nikdy nenašlo, policie obvinila jistého mladíka a soud ho nakonec poslal do vězení.

Rozčarované 70 % autor: Marie Vareilleová překlad: Hana Davidová nakladatel: Metafora, 2024 počet stran: 320 prodejní cena: 429 Kč

Dvacet let po této události vysílá francouzská spisovatelka Marie Vareilleová ve svém románu na místo tragédie novinářku Fanny, která ve městě vyrůstala a jejíž mladší sestra Angélique byla přítelkyní ztracené Sarah. Celý případ, o němž hodlá napsat sérii článků, se jí tedy osobně dotýká.

Rozvíjí se příběh plný tajemství, spletitostí, záhad, zneužívání a nepochopení, ale i lásky a přátelství, které pojí skupinu děvčat. Jakou roli v něm hraje záhadná fotografie děvčete na mořském břehu? To se ukáže až v závěrečné části knihy – neboť všechno je jinak a překvapení je víc než dost.