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RECENZE: Oceňovaná novela od Kaprálové hypnotizuje. Víc samu autorku než čtenáře

  11:01
Dora Kaprálová dostala za knihu Mariborská hypnóza dvě ceny Magnesia Litera.

Dora Kaprálová dostala za knihu Mariborská hypnóza dvě ceny Magnesia Litera. | foto: ČTK

Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...
Kniha Dory Kaprálové - Mariborská hypnóza
Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...
Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu...
12 fotografií
Literární ceny mají smysl, fungují – a ne že ne! Dokazuje to novela Dory Kaprálové Mariborská hypnóza. Ta za poslední půlrok posbírala dvě Magnesie Litery, a navíc Cenu Evropské unie za literaturu. Tedy dvě nejvýznamnější zdejší ocenění, která pracují opačným směrem: Litera pomáhá knize doma, evropskounijní vavřín pak v překladu do cizích jazyků. Mariborská hypnóza právě vyšla ve třetím vydání. Je to bestseller. Čím je ta kniha tak jedinečná?

To by jeden taky rád věděl! Možná právě tím, jak je unikavá, hravá, proměnlivá, jak se strukturálně bortí, jak se v ní střídají žánry, postavy, časy a prostory. Jak mixuje, co může. V nejrůznějším měřítku. Jak si bere své ze zdejších mistrů, kteří předcházeli, hlavně Kratochvila, Ouředníka a Topola.

Dora Kaprálová dostala za knihu Mariborská hypnóza dvě ceny Magnesia Litera.
Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu roku i prózu roku (18. dubna 2026)
Kniha Dory Kaprálové - Mariborská hypnóza
Dora Kaprálová získala za knihu Mariborská hypnóza Magnesii Literu pro knihu roku i prózu roku (18. dubna 2026)
12 fotografií

Z Jiřího Kratochvila nasála Mariborská hypnóza fantazijní rovinu textu, všecku to potrhlou nadstavbu, která sice není reálná, ale určitě je krásně možná. Z Patrika Ouředníka, zejména z jeho Europeany, si novela vzala zájem o panoptikum dvacátého století, o bizarnost a tragédii minulého věku. A z Jáchyma Topola? S ním próza souzní v jisté základní zběsilosti, v temnějších elánech, které se prohánějí pod svrchní vrstvou psaní.

Další úspěch pro Kaprálovou. Za příběh i z pohledu mouchy má prestižní cenu EU

Autorka (ročník 1975) to chtěla původně ovšem jinak. Měla jet do slovinského Mariboru, aby o městě napsala cestopis. Nevyšlo to. Na troskách původního plánu ale vyrostlo něco nového: trochu cestopis, trochu reportáž, trochu deník; trochu esej, trochu báseň, trochu próza. Trocha nostalgie po zaniklé střední Evropě. Průvodkyní je moucha. Průvodcem pak hypnotizér. Ona všecko vidí z nadhledu, svým specifickým okem. On všecko vnímá s trochou kouzlení po kapsách.

Mariborská hypnóza

50 %

autorka: Dora Kaprálová

nakladatelství: Větrnné mlýny, Brno 2026

počet stran: 140

Autorka jim ale nedává nic zadarmo, hází jim libovolná sousta: zkouší, jak si poradí s fake news, s totalitou i heavy metalem, jak přijmou Jaroslava Haška nebo Josifa Broze Tita, zajímá se, jestli by jim nebylo líp jindy a jinde, třeba ve Vídni nebo na ruské frontě první světové války. A vůbec nejvíc ji zajímá, jak to mají s láskou – a se smrtí.

A když se nezajímá, rozjíždí svoje jazykové hry v hlavní roli se jmenovanou mouchou: něco má mouchy, někdo muší váhu a někdo jiný by rád zabil dvě mouchy jednou ranou. Pro Kaprálovou to ovšem platí taky. A možná nejvíc. Jako by chtěla do svého textu nacpat všecko, zkolážovat cokoli, co se jí právě žene hlavou, stejně jako jakoukoli vzpomínku, fazetu své i kolektivní paměti.

Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař

Výsledný zmatek je sice místy zábavný, osvěživý, místy ale toporný, omšelý, až trapný – třeba když autorka nabízí recept na muší polévku nebo průběžně žongluje s triádou život, psaní, hovno. A nezachrání to ani její tvůrčí „způsob“: autorčina řeč je spíš popisná než zázračná, víc klouže po povrchu, než by prosvítila realitu napříč jako rentgen.

Jako by Mariborská hypnóza nakonec zhypnotizovala i samu spisovatelku. Ta novela má víc z mouchy než z hypnotizéra. Je lehká jako pápěří, probzučí kolem – a zmizí v nedělním odpoledni. Díky literárním cenám je na ni ale podstatně líp a delší dobu vidět.

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