RECENZE: Oceňovaná novela od Kaprálové hypnotizuje. Víc samu autorku než čtenáře
To by jeden taky rád věděl! Možná právě tím, jak je unikavá, hravá, proměnlivá, jak se strukturálně bortí, jak se v ní střídají žánry, postavy, časy a prostory. Jak mixuje, co může. V nejrůznějším měřítku. Jak si bere své ze zdejších mistrů, kteří předcházeli, hlavně Kratochvila, Ouředníka a Topola.
Z Jiřího Kratochvila nasála Mariborská hypnóza fantazijní rovinu textu, všecku to potrhlou nadstavbu, která sice není reálná, ale určitě je krásně možná. Z Patrika Ouředníka, zejména z jeho Europeany, si novela vzala zájem o panoptikum dvacátého století, o bizarnost a tragédii minulého věku. A z Jáchyma Topola? S ním próza souzní v jisté základní zběsilosti, v temnějších elánech, které se prohánějí pod svrchní vrstvou psaní.
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Další úspěch pro Kaprálovou. Za příběh i z pohledu mouchy má prestižní cenu EU
Autorka (ročník 1975) to chtěla původně ovšem jinak. Měla jet do slovinského Mariboru, aby o městě napsala cestopis. Nevyšlo to. Na troskách původního plánu ale vyrostlo něco nového: trochu cestopis, trochu reportáž, trochu deník; trochu esej, trochu báseň, trochu próza. Trocha nostalgie po zaniklé střední Evropě. Průvodkyní je moucha. Průvodcem pak hypnotizér. Ona všecko vidí z nadhledu, svým specifickým okem. On všecko vnímá s trochou kouzlení po kapsách.
Mariborská hypnóza
autorka: Dora Kaprálová
nakladatelství: Větrnné mlýny, Brno 2026
počet stran: 140
Autorka jim ale nedává nic zadarmo, hází jim libovolná sousta: zkouší, jak si poradí s fake news, s totalitou i heavy metalem, jak přijmou Jaroslava Haška nebo Josifa Broze Tita, zajímá se, jestli by jim nebylo líp jindy a jinde, třeba ve Vídni nebo na ruské frontě první světové války. A vůbec nejvíc ji zajímá, jak to mají s láskou – a se smrtí.
A když se nezajímá, rozjíždí svoje jazykové hry v hlavní roli se jmenovanou mouchou: něco má mouchy, někdo muší váhu a někdo jiný by rád zabil dvě mouchy jednou ranou. Pro Kaprálovou to ovšem platí taky. A možná nejvíc. Jako by chtěla do svého textu nacpat všecko, zkolážovat cokoli, co se jí právě žene hlavou, stejně jako jakoukoli vzpomínku, fazetu své i kolektivní paměti.
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Výsledný zmatek je sice místy zábavný, osvěživý, místy ale toporný, omšelý, až trapný – třeba když autorka nabízí recept na muší polévku nebo průběžně žongluje s triádou život, psaní, hovno. A nezachrání to ani její tvůrčí „způsob“: autorčina řeč je spíš popisná než zázračná, víc klouže po povrchu, než by prosvítila realitu napříč jako rentgen.
Jako by Mariborská hypnóza nakonec zhypnotizovala i samu spisovatelku. Ta novela má víc z mouchy než z hypnotizéra. Je lehká jako pápěří, probzučí kolem – a zmizí v nedělním odpoledni. Díky literárním cenám je na ni ale podstatně líp a delší dobu vidět.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Báječný svět shopaholiků 50 %, 22 výstřelů 60 %, Válka Bohů 50 %, Čtverec 70 %, Sirat 70 %, Nevděčné bytosti 60 %, Moře na dvoře 30 %, Citová hodnota 70 %, Nemilosrdní 55 %, Masaryk 55 %, Potomci lidí 80 %, Star Trek 80 %
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