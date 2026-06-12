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Festival Knižní lázně letos otevře queer minulost Mariánských Lázní. Láká i poezií

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  13:57
Mariánské Lázně se opět promění v místo setkávání čtenářů, spisovatelů i dalších osobností kulturního života. Sedmý ročník festivalu Knižní lázně letos vedle literatury nabídne také debaty o médiích, veřejném prostoru nebo speciální program věnovaný queer historii západočeských lázní.
Festival Knižní lázně se odehrává v Mariánských lázních. Letos se uskuteční...

Festival Knižní lázně se odehrává v Mariánských lázních. Letos se uskuteční sedmý ročník. | foto: Knižní lázně

Festival Knižní lázně se odehrává v Mariánských lázních. Letos se uskuteční...
Spisovatelka a ambasadorka letošního ročníku Dora Kaprálová. (12. června 2026)
Vica Kerekes
Jana Srncová a Klára Kubíčková, autorky knihy Roztěkané
11 fotografií

Od 18. do 21. června se v Mariánských Lázních uskuteční sedmý ročník festivalu Knižní lázně. Festival, který vznikl během pandemie covidu-19 jako podpora menších nakladatelství a čtenářské kultury, si za několik let vybudoval pevné místo na kulturní mapě Česka. Ani letos nebudou chybět autorská čtení, besedy, literární procházky, workshopy, výstavy nebo tradiční víkendový knižní trh na kolonádě.

Do Mariánských Lázní dorazí desítky autorů a autorek. Své novinky představí například Markéta Pilátová, Dora Kaprálová, Jana Srncová nebo Jiří Klečka. Výrazný prostor dostane také poezie – hostem festivalu bude básník a překladatel Petr Borkovec, vystoupí i letošní laureátka Magnesie Litery za poezii Marie Škrdlíková.

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Program ale tradičně překračuje hranice literatury. Návštěvníci se mohou těšit na debaty o mediální gramotnosti, dezinformacích nebo proměnách současných médií. Chybět nebude ani diskuse o knižních adaptacích, která propojí svět literatury a filmu.

Novinkou letošního ročníku jsou Teplé lázně, komentovaná procházka po queer minulosti Mariánských Lázní a dalších západočeských lázeňských měst. Organizátoři zařadili také program připomínající německé kulturní stopy v regionu.

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„Město Mariánské Lázně se svou bohatou historií města spojenou s řadou literátů se nám stalo jedinečným kulturním a společenským zázemím. Zveme zajímavé osobnosti k řadě důležitých témat, která překračují hranice literatury, v jejichž středu stojí jazyk a slovo jako mocný nástroj lidstva. Na práci s jazykem nahlížíme v rámci programu i jako na prostředek ke komunikaci a kultivovanému vyjadřování ve veřejném prostoru,“ uvedla zakladatelka festivalu Klára Khine.

Ambasadorkami letošního ročníku jsou spisovatelka Dora Kaprálová a herečka Vica Kerekes. Večerní program doplní koncerty hudebníků Zea, Adonxs, Šimon Opp a kapely L’Afro.

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