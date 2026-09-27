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Umělé inteligence se nebojím, spíš toho, že se stanou stroje z nás, říká spisovatel

Lukáš Kašpar
  10:00

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Marek Šindelka | foto: Věra Marčíková

Každá kniha Marka Šindelky je pozoruhodná. Jeho nový román Systémy něhy vzbuzuje nadšené reakce kritiků a pro čtenáře znamená skutečný požitek a zároveň výzvu. Není to úplně jednoduché čtení, takhle precizně obráběné věty, přesné líčení situací a originální úvahy se neobjevují v knihách každý den. „Silný zážitek není ten, který hladí posluchače po srsti, ale takový, který ho vyšle do neznámých území. A to mě zajímá i v literatuře,“ říká autor.

Vaše hrdinka Ada utrácí absurdní částky za audiovybavení, aby mohla na gramofonové desce dokonale slyšet osm sekund. Co vy?
Za covidu jsem si pořídil gramofon, protože mě začali fascinovat jednorucí pianisté. Sbírám je na deskách. A právě i o pianistech, jako byl Paul Wittgenstein, což je bratr filozofa Ludwiga Wittgensteina, částečně můj román vypráví. O lidech, kteří prošli první nebo druhou světovou válkou a přišli o ruku nebo kteří si ji prostě přecvičili. Zajímalo mě, co znamená tahle fatální ztráta. Ztráta ruky je vlastně ztráta části něhy – a pro pianistu navíc i části techniky. Někteří z těch hudebníků se pak snažili hrát dál, a nezbyly jim než skladby pro jednu ruku. Wittgenstein byl z bohaté rodiny, takže si jich mohl nechat plno zkomponovat na míru.

Moc jich asi nebude, ne?
Existuje jich docela dost, ovšem některé nahrávky se nedají sehnat ani na internetu, jenom vylisované na starých deskách, takže jsem si je strašně složitou cestou nechal poslat ze Spojených států. A kvůli tomu jsem si pořídil právě i ten gramofon a začal jsem se o něj starat podobně jako hrdinka mého románu, jež si kupuje stále dokonalejší přístroje, aby dokázala zaslechnout na hudební nahrávce svého otce.

Ruka mě fascinuje. Může to být nejintimnější část těla, ale může to být taky zbraň. V tomhle je zajímavá.

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