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Příručka první pomoci je mým splněným snem, přiznává záchranář Dvořák

Veronika Pitthardová
  9:32
Kniha, která může zachránit životy. Tak záchranář Marek Dvořák a spisovatel Martin Moravec ve čtvrtek představili nový, již druhý společný počin v bazénu v pražském Podolí. Součástí byla ukázka záchrany tonoucího dítěte i nácvik resuscitace. „Když si vybavím některé ze svých nejtěžších vzletů, často šlo právě o tonutí dítěte,“ přiznal Dvořák.
Křest knihy Už letím záchranáře Marka Dvořáka a spisovatele Martina Moravce....

Křest knihy Už letím záchranáře Marka Dvořáka a spisovatele Martina Moravce. (18. června 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Křest knihy Už letím záchranáře Marka Dvořáka a spisovatele Martina Moravce....
Křest knihy Už letím záchranáře Marka Dvořáka a spisovatele Martina Moravce....
Minikurz první pomoci pro novináře se záchranářem Markem Dvořákem.
Knižní rozhovor od Martina Moravce Marek Dvořák: Už letím
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„Tak co byste dělali, kdyby se právě teď a tady topil člověk,“ nadhazuje záchranář Dvořák zdánlivě záludnou otázku všem novinářům, kteří postávají u bazénu. A rovnou bourá i mnohými zažitou představu o tom, jak vypadá tonoucí člověk.

„Realita je přesně opačná než ve filmech – tonutí je tiché. Často se stydíme říct si o pomoc. A když už se odhodláme, je pozdě. Tonoucí by si rád zavolal o pomoc, ale už nemá sílu.“

Takže co dělat, když se někdo topí? Od hloučku novinářů zazní pár špatných i správných odpovědí. Dvořák je záhy uvádí na pravou míru. „Než začnete jednat, udělejte si krátký situační přehled. Například tady v bazénu bych se zastavil, rozhlédl okolo a viděl, že je tu plavčík. Hned bych ho zavolal. Kdyby tu nebyl, rozhlížím se dál, jestli tu není něco, co tonoucímu můžu hodit. Ideálně záchranný kruh, ale poslouží i plastová lahev,“ vysvětluje známý záchranář.

170 utonulých ročně, víc než přímořské země. Proč tolik Čechů umírá ve vodě

Pro tonoucího rozhodně nedoporučuje skákat, a to ani pro dítě. „Ve chvíli, kdy se dítě topí, dokáže mě pod vodu strhnout stejně dobře, jako dospělák. Pokud nejste zkušený záchranář se speciálním výcvikem, neměli byste za tonoucím automaticky skákat do vody,“ zdůrazňuje Dvořák.

A aby nezůstalo jen u slov, následuje praktická ukázka. Do vody skáče malá odvážná dobrovolnice Emma. „Umí plavat?“ ptá se plavčík, který se k nám připojil. „Trochu,“ ohlašuje přítomná maminka. Ach, takže to bude autentické. V duchu si rychle opakuju, jak se tonoucí tedy zachraňuje. Jen pro jistotu.

Obavy jsou samozřejmě zbytečné. Plavčík hbitě skáče do vody a k malé plavkyni přistupuje správně zezadu. Mluví na ni klidným hlasem a transportuje ji ke kraji bazénu. A pak už na scénu nastupuje hrdina nové Moravcovy knihy.

Knižní rozhovor od Martina Moravce Marek Dvořák: Už letím

„Pokud by dítě po vytažení z vody nedýchalo, zahajujeme resuscitaci. U tonutí dětí začínáme pěti úvodními vdechy, protože příčinou zástavy bývá nedostatek kyslíku. Poté pokračujeme v poměru třicet stlačení hrudníku a dva vdechy,“ sděluje Dvořák a vzápětí to samé předvádí na figuríně.

Vzhledem k začínajícímu létu je to víc než užitečná znalost. V Česku se totiž každoročně utopí asi 170 lidí, z toho průměrně 14 dětí. Jedná se o vyšší čísla než mají přímořské země jako Portugalsko nebo Chorvatsko. „Když si vybavím některé ze svých nejtěžších vzletů, často šlo právě o tonutí dítěte,“ přiznává záhy Dvořák.

I proto se s Martinem Moravcem rozhodl pro napsání druhé knihy. Místo tradičního rozhovoru ovšem vznikla netradiční příručka první pomoci.

„Postupně jsem si vybavoval různé situace a příběhy, které mě za kariéru potkaly. V knize jsou literárně zpracované a upravené tak, aby nebylo možné identifikovat konkrétní osoby ani skutečné události. Nejdřív je popsaný případ, a pak následuje vysvětlení pro lidi. Co mají dělat, aby se jim podobná situace nestala, případně jak mají postupovat ve chvíli, kdy už nastane,“ představuje novou knihu záchranář.

A přiznává, že je tak trochu i splněným snem. „Když občas vidím některé přednášky o první pomoci, samotného by mě nebavily. A to jsem urgentní medicíně zasvětil život. Proto jsem vždycky chtěl napsat příručku první pomoci, která čtenáře vtáhne do děje,“ dodává.

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