Maminka Věra Křesadlová vás opustila před rokem. Přesto jste zvládl do roka o jejím životě napsat knihu. Jak to probíhalo?
Dost složitě. Žili jsme s maminkou v podstatě celý život spolu a byli jsme si blízcí. Sama o nás mluvila jako o spojených nádobách. Sám rodinu nemám, takže mě její odchod dost zasáhl. Psaní mi ale na druhou stranu pomohlo se s jejím odchodem aspoň trochu srovnat. A také jsem se při tom dozvěděl mnoho zajímavých věcí a informací z jejího života, hlavně z doby před tím, než jsem se narodil.
Myslím, že jí Miloš musel jistě také imponovat. Jako o asi deset let starší světák, který už se jistě pohyboval v pražské společnosti.