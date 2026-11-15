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Statečná, renesanční, krásná. Spisovatel Kratochvíl vypráví o mamince Křesadlové

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Věra Křesadlová | foto: Ivan Englich

Radim Kratochvíl je český spisovatel, překladatel, průvodce, filmař a sinolog. A taky autor životopisných knih. Jsou hlavně o jeho blízkých – třeba o Miloši Formanovi, který ho nazýval skorosynem, tatínkovi Janu Kratochvílovi i dalších osobnostech české kultury. Teď se rozepsal o své mamince Věře Křesadlové Formanové.

Maminka Věra Křesadlová vás opustila před rokem. Přesto jste zvládl do roka o jejím životě napsat knihu. Jak to probíhalo?
Dost složitě. Žili jsme s maminkou v podstatě celý život spolu a byli jsme si blízcí. Sama o nás mluvila jako o spojených nádobách. Sám rodinu nemám, takže mě její odchod dost zasáhl. Psaní mi ale na druhou stranu pomohlo se s jejím odchodem aspoň trochu srovnat. A také jsem se při tom dozvěděl mnoho zajímavých věcí a informací z jejího života, hlavně z doby před tím, než jsem se narodil.

Myslím, že jí Miloš musel jistě také imponovat. Jako o asi deset let starší světák, který už se jistě pohyboval v pražské společnosti.

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