Knihu roku napsal Martin Hilský. Magnesii Literu má i policista z Přerova

Martin Hilský v knize s podtitulem Portrét doby vykresluje obraz časů anglické reformace, kdy mezi lety 1564 až 1616 žil William Shakespeare. Anglický dramatik, jehož dílu Martin Hilský zasvětil velkou část své kariéry. V knize rozdělené do čtyř částí popisuje každodenní život a přemýšlení obyčejných Angličanů i složitou politickou situaci v zemi na přelomu dvou století.

„Hilský v obecném principu zachytil specifického ducha měnící se doby, kde i nečekané marginálie mohly ovlivnit následné generace,“ stojí v recenzi na iDNES.cz. „Hilského kniha není jen kronikou Shakespearovy doby, je obecně platným svědectvím. A pro svůj celostní záběr a poutavé zpracování si zaslouží srovnání s loňským bestsellerem Petra Čorneje Jan Žižka,“ píše autor recenze Tomáš Šťástka. Čornejův Žižka získal totožné ocenění Kniha roku loni v srpnu.

V kategorii Litera za prózu uspěl s titulem Tři kapitoly Daniel Hradecký, autor jinak známý hlavně díky své básnické tvorbě. Za tu si letos cenu odnáší Pavel Novotný a jeho poetický cyklus Zápisky z garsonky, které vydalo nakladatelství Trigon.

V kategorii literárních debutů zvítězil román Uranova Lenky Elbe. Hrdinou příběhu je Angličan Henry Robotham, jehož přítelkyně Angela během pátrání po českých předcích v srpnu 1968 v Jáchymově beze stopy zmizela. On se nyní po třiceti letech vrací na místo, aby jednou provždy pochopil, co se stalo. „Elbe čtenáře postupně staví tváří v tvář nejen tvrdé realitě padesátých let a normalizačního Československa, ale také zla nebezpečně koncentrovaného v jediném člověku a odvěké otázce – chtěli byste být nesmrtelní?,“ stojí v recenzi knihy na iDNES.cz.

Literu za knihu pro děti a mládež získal Bogdan Trojak a jeho Safíroví ledňáčci a Glutaman z nakladatelství Baobab. V kategorii věnované naučné literatuře si cenu odnesl Jaroslav Petr a svým publicistickým dílem porotu zaujala koreanistka Nina Špitálníková. V knize Svědectví o životě v KLDR, přináší sedm rozhovorů se severokorejskými uprchlíky.

Blogem roku se stala facebooková stránka Městské policie Přerov, na které zástupce jejího ředitele Miroslav Komínek publikuje novodobou variaci na někdejší soudničky. „Tradice předválečných humorných soudniček tu ožívá při líčení vesměs drobných prohřešků našich spoluobčanů a poskytuje čtenáři hned dvojí útěchu: napnuté nervy při líčení popisovaných zlotřilostí a úlevu poté, co se ukáže, že se vesměs nejednalo o závažný čin a náprava hříšníka byla zjednána obratem,“ stojí v odůvodnění nominace.

Čtenářskou cenu si letos vysloužil titul Já, Finis Václava Dvořáka. Autor si ji vydal ve vlastním nákladu a vypráví v ní příběh o světě, ve kterém se ztrácí malí chlapci, jakmile dovrší svých osmých narozenin.

Oceněním nakladatelský počin roku se tentokrát může pyšnit Edice Česká poezie a Česká próza nakladatelství Fra. Za překlad byl oceněn Jiří Holub, který do češtiny převedl jedno z nejzáhadnějších a nejerotičtějších děl španělské literatury, Portrét pěkné Andalusanky od Francisca Delicada.

Vyhlášením letos znovu provedla moderátorská dvojice Jiří Havelka a Daniela Písařovicová. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil na Nové scéně Národního divadla a v přímém přenosu jej vysílal kanál ČT art.