Komisařka Výrová a národní zlozvyky. Ceny Magnesia Litera zveřejnily nominace

V kategorii Litera za prózu figurují knihy Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, povídkový soubor Fáze jedné ženy autorky Magdalény Platzové a pronikavé, kritické, nekonvenční, provokativní i tragikomické psaní o naší polistopadové skutečnosti Tajný život institucí z pera Ladislava Šerého.
Cenu za nejlepší básnickou sbírku má šanci získat Daniel Hradecký za sarkastický básnický kšaft Náměstí Práce, neúprosně pranýřující novodobý rozpolcený svět a veškerou soudobou lidskou civilizaci. Konkurentem je mu Iva Jakimiv za neokázalou výpověď o lidském nitru Onde a profesí kardiochirurg Radovan Jursa za sbírku Koncept transparence, věnovanou především vztahům.
V kategorii za publicistiku figuruje znamenité knižní ohlédnutí za českou shoegazeovou scénu 90. let, reprezentovanou kapelami The Ecstasy of St. Theresa, Here, Naked Souls, Toyen a Sebastians z pera hudebního publicisty Miloše Hrocha. Erudovaný, živě a poučeně sepsaný text s mnoha přesahy do dalších oborů a pevným zasazením do tehdejšího politicko-společenského kontextu byl před nedávnem oceněn i v rámci hudebních cen Vinyla.
V nominacích na nejlepší detektivku najdeme tituly Černý kos od Jiřího Klečky, temný thriller s melancholickou atmosférou a odkazy na tvorbu skupiny Beatles, dále Letní slunovrat od Michaely Klevisové a Žádné dobré zprávy od Michala Sýkory, šestý svazek příběhů detektivů od Nejsvětější Trojice, známých i z televizní obrazovky.
Kategorii Litera za fantastiku dominují ženy. Palác šupinatých koček od Jarmily Kašparové je stylisticky vytříbená kniha, v níž bohatý jazyk plný novotvarů hraje stejnou roli jako příběh. Ludmila Svozilová se v románu Ante portas utkala s hororovým žánrem a debut česky píšící slovenské autorky Jely Abasové přináší radost z tvorby světů a čtenářsky přitažlivých postav.
Cenu za nakladatelský čin si může odnést Edice Paprsek pražského nakladatelství Triáda, která od roku 1998 přináší zásadní díla zejména z oblasti literární vědy, ale i lingvistiky či filozofie a významným způsobem tak přispívá k utváření těchto disciplín v českém prostředí. Dále je nominovaná čtyřdílná monografie Pavly Pečinkové Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho, mapující jeho výtvarnou tvorbu, a Národní sbírka zlozvyků: Encyklopedie nešvarů národa, v němž kolektiv autorů kolem Kateřiny Šedé předkládá téměř 36 tisíc přihlášených a sesbíraných zlozvyků od skutečných respondentů – a to jak anonymních, tak podepsaných – bez ohledu na věk, vzdělání, či sociální postavení.
Ceny Magnesia Litera budou vyhlášeny 18. dubna, přímý přenos odvysílá kanál ČT art.