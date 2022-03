Nominaci na Magnesii Literu má překlad Rudišova románu i kniha o Gottovi

Dějiště příběhů nominovaných v kategorii Litera za prózu se různí. Stanislav Biler i Zuzana Říhová sice oba zvou na trochu jiný venkov, Simona Bohatá už se ale v románu Klikař Beny vydává zpět do osmdesátých let a Štěpán Kučera až do Alžíru šestnáctého století. Do let, kde tam byl držen v zajetí spisovatel Miguel de Cervantes.

Jako soubor povídek koncipovala svou nominovanou knihu Konec dobrý spisovatelka Irena Dousková.

„Velkou předností povídek je to, že vážná témata jsou podána s lehkostí, vtipem, humorem, groteskou a překvapivou pointou,“ stojí v odůvodnění nominace. „Povídky Ireny Douskové vycházejí z těch nejlepších českých tradic: v realistických textech probleskují ozvuky Hrabalova spontánního vypravěčství, Haškovy grotesknosti či absurdního světa Franze Kafky, ale přitom zůstávají své, originální, naléhavé a plné citu,“ uvádí porota.

Na nominované knize Pavla Klusáka o Karlu Gottovi v publicistické kategorii hodnotící vyzdvihují, že „není klasickou biografií české popové hvězdy“ a že „ukazuje, jak se Gott stával stále více tvůrcem i obětí obrazu, který si z velké části sám vytvářel“. Soupeřit bude Gott: Československý příběh s tituly od Alexandra Mitrofanova o současném Rusku a rozhovory o smrti od Michala Plzáka a Lucie Vopálenské.

Šanci na úspěch má z překladatelů letos Petr Onufer, Michael Alexa s Michalou Benešovou a Michaela Škultéty. Poslední jmenovaná, která do češtiny v minulosti převedla bestseller Už je tu zas nebo rodinnou ságu Osmý život (pro Brilku), může Literu získat za překlad románu Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. Český autor jej napsal v němčině.

Kategorie debutů letos náleží ženám. O cenu za autorskou prvotinu se ucházejí Nela Bártová s knihou Na konci chodby je ráno, ve které stvořila „básně vyvolávají atmosféru nekončících mejdanů a drogových jízd“, Eliška Beranová, jež sepsala psychologickou novelu s fantaskními prvky Chlapec s rybí hlavou a Tereza Dobiášová, která odvyprávěla příběh Anežky České „jak se asi nemohl stát“.

V dámském duchu se nesou i nominace za nejlepší knihu pro děti a mládež, kde porotce zaujal titul Ruka - kompletní průvodce od Magdy Gargulákové o možnostech lidských dlaní i prstů, fantazijní příběh z dob koronavirové pandemie Kabát a kabelka od Marky Míkové a poučná i humorná kniha Kráva Říčanová od Terezy Říčanové. Seznam veškerých nominací naleznete v tabulce níže.

Do soutěže o nejlepší tuzemské knihy Magnesia Litera bylo letos přihlášeno rekordních 504 titulů. Další si vyžádali porotci. Letos budou pořadatelé rozdělovat díky návratu některých partnerů vítězům největší finanční prémie v historii cen. Celkem půjde o 370 tisíc korun, včetně 200 tisíc korun, které náleží hlavnímu vítězi a držiteli titulu Kniha roku.

O nominacích jednotlivých kategorií rozhodly odborné pětičlenné poroty, které zároveň vyberou vítěze. Pouze o hlavní ceně Kniha roku a také o nadžánrové kategorii Litera za debut roku bude tradičně hlasovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří knihkupci, knihovníci, redaktoři, kritici, pedagogové i autoři.

Vyhlašování vítězů, které se uskuteční 10. dubna, přinese živě ČT art. Nominovaní autoři budou číst ze svých knih v čtyřdílném seriálu autorských čtení v Knihovně Václava Havla a to pravidelně každou středu od 16. března do 6. dubna.