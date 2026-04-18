Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař

  21:45
Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg Radovan Jursa. Ocenění se dočkal i pediatr Cyril Matějka nebo Jaroslava Haladová a stanice ČRo Vltava.

Dora Kaprálová získala Magnesii Literu za knihu Mariborská hypnóza (18. dubna 2026) | foto: ČTK

Kniha Mariborská hypnóza vznikla na popud brněnského nakladatelství Větrné mlýny v rámci projektu Second City, jehož cílem byly tvůrčí rezidenční pobyty českých spisovatelů a spisovatelek ve „druhých“ městech Evropy.

Dora Kaprálová se tak ocitla na dva týdny ve slovinském Mariboru a originální optikou prozkoumávala dané místo. V Mariborské hypnóze se tak čtenář stává součástí chemického procesu psaní. Vznikla „kniha o bílé a černé magii, smyslu psaní, životě mouchy a hypnotizérovi, o mariborském zázraku“ a stala se knihou i prózou roku.

Soutěž Magnesia Litera má rekordní počet přihlášek. O nominaci usiluje přes 600 knih

V kategorii poezie uspěl kardiochirurg Radovan Jursa se svou sbírkou Koncept transparence, věnovanou především vztahům. Dalším oceněným lékařem se stal pediatr a neonatolog Cyril Matějka, který pod jménem Cyril Děckař natáčí vtipná videa, v nichž radí rodičům s péčí o děti. Jeho kniha Děcké lékařství získala Cenu čtenářů.

Nejlepší knihou pro mládež je komiks S láskou V. od ilustrátorky Kateřiny Illnerové, v němž vnučka posílá své babičce pohledy z dobrodružných cest po světě, aby se mohla stát součástí jejího putování.

Porota ocenila i popis života žen s ADHD

V kategorii publicistiky získaly cenu novinářka Klára Kubíčková s terapeutkou Janou Srncovou za knihu Roztěkané, v níž popsaly, jak se žije ženám s ADHD. Autorky vycházejí z vlastních zkušeností i rozhovorů z dalšími ženami.

Jana Srncová a Klára Kubíčková, autorky knihy Roztěkané

Literu za fantastiku získal debut česky píšící slovenské autorky Jely Abasové Tři čtvrtě na šílenství o čtyřech dhampírských sourozencích. Nejlepším humoristickým titulem je Podezřelý ticho od bývalé atletky Zuzany Bergrové, která popisuje scény ze života dobrovolné single matky. Nejlepší detektivkou je kriminální thriller Jiřího Klečky Černý kos, který byl inspirován skutečnou událostí a líčí případ únosce a dvou zneužívaných chlapců.

Literu pro nejlepší naučnou knihu získali Petr Pokorný a Petr Šída za Hinterland: Archeologie severočeských pískovcových krajin. Debutem roku je povídková kniha Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje od Marie Škrdlíkové a nejlepší překladovou knihou jsou Slavné časy od zimbabwské spisovatelky NoViolet Bulawayo, kterou do češtiny přeložila Anna Štádlerová.

ČRo Vltava jako nenahraditelná služba

Cenu Magnesia za přínos knižní kultuře si odnesla Jaroslava Haladová a stanice ČRo Vltava za nenahraditelnou službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře.

Pokus o ovládnutí, hrozí razantní škrty, nelíbí se šéfům ČT a ČRo rušení poplatků

Cenu za nakladatelský čin získala čtyřdílná monografie Pavly Pečinkové Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho, mapující jeho výtvarnou tvorbu.

Ocenění si ceny převzali během slavnostního večera, kterým provázeli Daniela Brzobohatá a Saša Michailidis. Z úst moderátorů i některých předávajících často zaznívala kritika směrem k ministerstvu kultury, které snížilo rozpočet na vydávání knih i na podporu knihoven. Zazněly i hlasy na podporu veřejnoprávních médií.

Také někteří ocenění využili přímý přenos, aby se vyjádřili k domácímu a světovému dění. Autorka knihy roku se vyjádřila proti Putinovi a všem diktátorům světa, nejúspěšnější debutantka zase vystoupila na podporu Palestiny.

Držitelé cen Magnesia Litera 2025

Kniha roku

Dora Kaprálová: Mariborská hypnóza (Větrné mlýny)

Luxor Litera za prózu

Dora Kaprálová: Mariborská hypnóza (Větrné mlýny)

Pale Fire Capital Litera za poezii

Radovan Jursa: Koncept transparence (Galerie Věž)

JABLOTRON Litera za knihu pro děti a mládež

Kateřina Illnerová: S láskou V. (Host)

NF IOCB Tech Litera za naučnou literaturu

Petr Pokorný, Petr Šída: Hinterland. Archeologie severočeských pískovcových krajin (Kodudek)

ČRo Plus Litera za publicistiku

Klára Kubíčková, Jana Srncová: Roztěkané (Host)

Litera za nakladatelský čin

Pavla Pečinková (ed.): Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho (8smička)

Litera za překladovou knihu

NoViolet Bulawayo: Slavné časy (přel. Anna Štádlerová, EMG/Odeon)

DILIA Litera za debut roku

Marie Škrdlíková: Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje (NLN)

JABLOTRON Litera za detektivku

Jiří Klečka: Černý kos (Host)

Litera za fantastiku

Jela Abasová: Tři čtvrtě na šílenství (Host)

Litera za humoristickou knihu
Zuzana Bergrová: Podezřelý ticho (Albatros Media/Motto)

Cena Magnesia za přínos knižní kultuře

Jaroslava Haladová a stanice ČRo Vltava za nenahraditelnou službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře

Kosmas Cena čtenářů

Cyril Děckař: (103 media)

Mňága a žďorp si odnesla cenu za skupinu roku

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí

Kapela Mňága a Žďorp přichází na slavnostní předávání cen Anděl za rok 2025....

Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Klára Vytisková na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna...

Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař

Dora Kaprálová získala Magnesii Literu za knihu Mariborská hypnóza (18. dubna...

Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg...

Foglarovky, které vybočují. První zapojuje do klubu dívky, druhá je třeskutě vtipná

Premium
Ilustrace z knihy Nováček Bubáček píše deník

Parta dětí, kterou zákaz her v domě přivede k tábořišti za městem, aby si nakonec vydobyly uznání, a skautský nováček přezdívaný Bubáček, který je vyložený smolař a svými lapáliemi obveseluje hochy...

18. dubna 2026

Filmové poklady na iVysílání: pět neokoukaných tipů, které byste neměli minout

Z filmu Mlčení

Prodloužená internetová ruka České televize nabízí tuzemské klasiky, mainstreamové zahraniční hity i kultovky. Zatímco tituly jako Rafťáci nebo Amélie z Montmartru zná téměř každý, archiv ČT skrývá i...

18. dubna 2026

Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César

Francouzská herečka Nathalie Bayeová.

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová. Informovala o tom její rodina. Bayeová natočila přes 80 filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny...

18. dubna 2026  11:27

TELEVIZIONÁŘ: Hitlera chtěl ztvárnit pravdivě, jinak nemá smysl ho hrát

Alec Guinness ve filmu Hitler: Jeho poslední dny

Existují možná silnější a věrnější filmy o konci nacistického diktátora než snímek Hitler: Jeho poslední dny, který v neděli uvede ČT2, ale přinejmenším ze dvou důvodů stojí projekt za pozornost....

18. dubna 2026  11:04

Myslel jsem, že to bude malý film pro pár nadšenců, vzpomíná Pipin z Pána prstenů

Premium
Pipin z trilogie Pána Prstenů.

Jedním z hostů letošního ročníku festivalu Comic-Con Prague, zaměřeného na literární, filmovou i televizní fantastiku a komiksy, byl skotský herec Billy Boyd. Jeho životní rolí už asi navždy zůstane...

18. dubna 2026

Koncerty a po letech zbrusu nová píseň. Poslechněte si, s čím přichází Céline Dion

Nemocná Céline Dion se ukázala na veřejnosti. Plakala dojetím

Kanadská zpěvačka Céline Dion, která po nemoci chystá na letošek návrat na pódia, zveřejnila po více než šesti letech novou původní píseň Dansons (Tancujme). Oznámilo to hudební vydavatelství Sony...

17. dubna 2026  20:58

RECENZE: Lee Cronin je ve své Mumii zdatný balzamovač, ale slabší vypravěč

60 % Premium
Snímek z filmu Lee Cronin: Mumie

Nebývá zvykem, aby si režisér vetkl své jméno do názvu filmu, nicméně Lee Cronin tak učinil a jeho nejnovější počin nese název Lee Cronin: Mumie. Můžeme to samozřejmě vnímat jako sebestřednou manýru,...

17. dubna 2026

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

17. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  16:15

RECENZE: Drsný Lars je nechtěná parodie, která se tváří smrtelně vážně

30 % Premium
Justýna Zedníková a Martin Hofmann ve filmu Říkají mi Lars

V době, kdy je podobných, ba lepších krimithrillerů na každém televizním kanálu dvanáct do tuctu, naprosto uniká důvod, proč by se na novinku Říkají mi Lars měl člověk obtěžovat jít do kina. Důvod,...

17. dubna 2026

Hudebník König vydává nový klip. Mám tajnej plán na záchranu světa, zpívá v něm

Hudba Jakuba Königa je silně osobní a introspektivní. Za album Hvězdy (2022)...

Písničkář Jakub König dnes vydává klip k písni Plán z alba Astronauti, které vyšlo na konci loňského roku. V rozhovoru mluví o šikaně v dětství, práci s vlastní temnotou, otcovství i o tom, proč je...

17. dubna 2026  12:30

