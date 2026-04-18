Kniha Mariborská hypnóza vznikla na popud brněnského nakladatelství Větrné mlýny v rámci projektu Second City, jehož cílem byly tvůrčí rezidenční pobyty českých spisovatelů a spisovatelek ve „druhých“ městech Evropy.
Dora Kaprálová se tak ocitla na dva týdny ve slovinském Mariboru a originální optikou prozkoumávala dané místo. V Mariborské hypnóze se tak čtenář stává součástí chemického procesu psaní. Vznikla „kniha o bílé a černé magii, smyslu psaní, životě mouchy a hypnotizérovi, o mariborském zázraku“ a stala se knihou i prózou roku.
V kategorii poezie uspěl kardiochirurg Radovan Jursa se svou sbírkou Koncept transparence, věnovanou především vztahům. Dalším oceněným lékařem se stal pediatr a neonatolog Cyril Matějka, který pod jménem Cyril Děckař natáčí vtipná videa, v nichž radí rodičům s péčí o děti. Jeho kniha Děcké lékařství získala Cenu čtenářů.
Nejlepší knihou pro mládež je komiks S láskou V. od ilustrátorky Kateřiny Illnerové, v němž vnučka posílá své babičce pohledy z dobrodružných cest po světě, aby se mohla stát součástí jejího putování.
Porota ocenila i popis života žen s ADHD
V kategorii publicistiky získaly cenu novinářka Klára Kubíčková s terapeutkou Janou Srncovou za knihu Roztěkané, v níž popsaly, jak se žije ženám s ADHD. Autorky vycházejí z vlastních zkušeností i rozhovorů z dalšími ženami.
Literu za fantastiku získal debut česky píšící slovenské autorky Jely Abasové Tři čtvrtě na šílenství o čtyřech dhampírských sourozencích. Nejlepším humoristickým titulem je Podezřelý ticho od bývalé atletky Zuzany Bergrové, která popisuje scény ze života dobrovolné single matky. Nejlepší detektivkou je kriminální thriller Jiřího Klečky Černý kos, který byl inspirován skutečnou událostí a líčí případ únosce a dvou zneužívaných chlapců.
Literu pro nejlepší naučnou knihu získali Petr Pokorný a Petr Šída za Hinterland: Archeologie severočeských pískovcových krajin. Debutem roku je povídková kniha Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje od Marie Škrdlíkové a nejlepší překladovou knihou jsou Slavné časy od zimbabwské spisovatelky NoViolet Bulawayo, kterou do češtiny přeložila Anna Štádlerová.
ČRo Vltava jako nenahraditelná služba
Cenu Magnesia za přínos knižní kultuře si odnesla Jaroslava Haladová a stanice ČRo Vltava za nenahraditelnou službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře.
Cenu za nakladatelský čin získala čtyřdílná monografie Pavly Pečinkové Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho, mapující jeho výtvarnou tvorbu.
Ocenění si ceny převzali během slavnostního večera, kterým provázeli Daniela Brzobohatá a Saša Michailidis. Z úst moderátorů i některých předávajících často zaznívala kritika směrem k ministerstvu kultury, které snížilo rozpočet na vydávání knih i na podporu knihoven. Zazněly i hlasy na podporu veřejnoprávních médií.
Také někteří ocenění využili přímý přenos, aby se vyjádřili k domácímu a světovému dění. Autorka knihy roku se vyjádřila proti Putinovi a všem diktátorům světa, nejúspěšnější debutantka zase vystoupila na podporu Palestiny.
Držitelé cen Magnesia Litera 2025
Kniha roku
Dora Kaprálová: Mariborská hypnóza (Větrné mlýny)
Luxor Litera za prózu
Dora Kaprálová: Mariborská hypnóza (Větrné mlýny)
Pale Fire Capital Litera za poezii
Radovan Jursa: Koncept transparence (Galerie Věž)
JABLOTRON Litera za knihu pro děti a mládež
Kateřina Illnerová: S láskou V. (Host)
NF IOCB Tech Litera za naučnou literaturu
Petr Pokorný, Petr Šída: Hinterland. Archeologie severočeských pískovcových krajin (Kodudek)
ČRo Plus Litera za publicistiku
Klára Kubíčková, Jana Srncová: Roztěkané (Host)
Litera za nakladatelský čin
Pavla Pečinková (ed.): Josef Čapek – Pracoval jsem mnoho (8smička)
Litera za překladovou knihu
NoViolet Bulawayo: Slavné časy (přel. Anna Štádlerová, EMG/Odeon)
DILIA Litera za debut roku
Marie Škrdlíková: Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje (NLN)
JABLOTRON Litera za detektivku
Jiří Klečka: Černý kos (Host)
Litera za fantastiku
Jela Abasová: Tři čtvrtě na šílenství (Host)
Litera za humoristickou knihu
Cena Magnesia za přínos knižní kultuře
Jaroslava Haladová a stanice ČRo Vltava za nenahraditelnou službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře
Kosmas Cena čtenářů
Cyril Děckař: (103 media)