RECENZE: Lyžování proti proudu. Koho nudí Alpy, najde v bedekru i Maroko

Od Paní Bovaryové ve Stavovském divadle dostanou diváci přesně to, co čekají. Zneklidňující nadstavbu jinak minimalisticky pojaté divadelní adaptaci nejslavnějšího díla Gustava Flauberta však dodává...

Zemřela Barbara Taylorová Bradfordová. Její knihy oslovily miliony čtenářů

Ve věku 91 let zemřela Barbara Taylorová Bradfordová. Úspěšná britská spisovatelka za svůj život napsala čtyřicet novel zasazených do Británie přelomu 19. a 20. století. Bradfordová je mimo jiné...