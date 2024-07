Lukáš Pavlásek napsal další knihu pro děti. Je bláznivá i zlobivá, slibuje

„Knížky pro děti píšu takové, jaké by bavily číst i mě jako malého, takže trochu bláznivé, humorné a zlobivé. Moje nová knížka je o městě Cvokáčově, kde jsou trochu jiné věci než v normálních městech,“ popsal svou nejnovější knihu vydanou nakladatelstvím Pikola Pavlásek.

„Je tam (ve Cvokáčově) zoologická zahrada, kde zvířata pozorují lidi, pán, co se sám zve na návštěvy, lupič, co na sebe všechno vykecá, a další zajímavé věci, co v jiném městě nenajdete. Kniha je plná map, plánků, obrázků, příhod a obsahuje i průvodce městem,“ doplnil Pavlásek.

Známý komik napsal už šest knih pro děti. Za soubor humoristických povídek Soutěž jedlíků dokonce získal v roce 2019 Cenu Miroslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu roku. Pavlásek také už tři roky vymýšlí příběhy pro časopis Čtyřlístek. Sám příběhy Fifinky, Pinďi, Bobíka a Myšpulína v dětství hltal a pokračuje v tom i v dospělosti.

Aktuálně se autor věnuje také standupovým představením Kdo nepláče, není Čech a Planeta slepic. Příští rok chystá premiéru nového standupového speciálu s názvem Zmatení komiků o tom, že realita už často předbíhá humor.

Od září bude pokračovat ve své pravidelné poetické talk show Večer jedna báseň. Koná se každý měsíc v Anti.kvariátu Dejvického divadla. Na podzim se chystá vydat další knihu, tentokrát fejetony pro dospělé.