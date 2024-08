Humor nemůže zraňovat, když má člověk nadhled, říká Lukáš Pavlásek

„Dělám to, co mě fakt baví. Po škole jsem chvíli chodil do práce, která mě nebavila, takže vím, jaké to je od rána do večera dělat něco, co člověka nebaví. Nemám si na co stěžovat. Od mala jsem chtěl vystupovat před lidmi, psát své knížečky... Dělal jsem to už tehdy a vlastně to dělám pořád a ještě se tím živím,“ mluví dospělý Lukáš Pavlásek s láskou o své profesní dráze, která je zároveň splněným snem.

A jak vnímá označení bavič, které spousta jeho kolegů komiků nemá v lásce? „To je výborné slovo. Mně se líbí. Vymyslel ho Karel Šíp, kterého mám rád a uznávám. Myslím, že je vystihující. Když bavíte lidi, tak prostě jste bavič,“ odpovídá.

Co debaty o humoru a jeho hranicích, které v posledních letech zahltily mediální prostor? „To jsou takové debaty... Vždycky to někde okem zahlédnu a ani se toho moc nechci účastnit, protože mi to přijde trochu pitomé. Smysl pro humor má každý vypěstovaný v nějaké míře. Někdo víc, někdo míň a podle toho si pak umí udělat srandu sám ze sebe i ostatních,“ říká.

Může podle něj humor i zraňovat? „Pokud má člověk nadhled, tak ho nezraní. Mně nevadí, když si ze mě někdo dělá srandu, protože vím, že to je prostě jen sranda,“ míní a doporučuje k přečtení Vest Pocket Revue od Voskovce s Werichem. O humoru je tam podle něj řečeno vše podstatné. „Je tam věta: to se přece vyplácí dělat si ze všeho legraci. V té větě je všechno. Protože dělat si z něčeho legraci je prostě to, co člověka nebo ostatní může povznést,“ vysvětluje.

Firemní večírky mám rád

Kromě klasických vystoupení má Lukáš Pavlásek zkušenost i s firemními večírky, které bývají pro některé umělce noční můrou. Sám to tak nevnímá. „Devadesát pět procent z nich je úplně v pohodě. Já je mám rád. Už když jsem začínal vystupovat v hospodách, bral jsem to vždycky jako výzvu pobavit lidi za všech okolností a tady je to stejně. Navíc potkám spoustu lidí, které bych běžně nepotkal,“ popisuje.

A jak vnímá jako performer publikum a míru alkoholu? „To je strašně ošemetné. Někdy je poznat, že už v sobě diváci mají pár skleniček, někdy ne. Samozřejmě, když už jsou moc opilí, tak o tom víte. Někdy se stane, že člověk přijede vystupovat na večírek do atmosféry, která spíš připomíná vystupování o půlnoci na diskotéce než někde na společenské akci,“ popisuje.

„Nejlepší je, když je alkohol v nějaké míře, protože třeba občas, když zas třeba lidi nepijí vůbec, bývají někteří zamrznutí. Třeba právě na těch firemních večírcích. Dvě tři piva, to je tak akorát. Pak už se to zas začne lámat špatným směrem, protože diváci ztrácejí pozornost, povídají si mezi sebou a podobně,“ dodává.

V rozhovoru se dál dozvíte víc o tom, jestli si s Lukášem Pavláskem lidé spojují nějaké stereotypy a proč je mu takové přemýšlení cizí. Promluvil také o své tvorbě pro děti a jak se mu malí čtenáři ozývají se svými reakcemi. Na literaturu přijde řeč i v rámci jeho lásky k poezii, která se navíc jednou za měsíc ztělesňuje v pořad Večer jedna báseň. A logicky nechybí ani kapitola věnovaná show Na stojáka. Příští rok oslaví dvacet let.