RECENZE: Komiksový přepis Lovecraftovy klasiky je místy zbytečně doslovný
Jde o jedno z nejznámějších a nejtypičtějších Lovecraftových počinů, zároveň jediný, který ještě za jeho života vyšel knižně. Formálně a obsahově jde o mistrnou ukázku spisovatelova přístupu k neustále eskalovanému pocitu ohrožení, děsu a šílenství, vygradovanou až do zničujícího finále.
Hlavní hrdina se formou výpovědi – Lovecraftův velmi oblíbený vypravěčský postup – svěřuje s příšernými zážitky z návštěvy „prokletého“ města Innsmouth, jehož obyvatelstvo je podle všeho postiženo nestvůrnou formou degenerace. Jak vypravěč – a s ním i čtenář – rozkrývá jednotlivé vrstvy prastarého tajemství, zjišťuje strašlivá fakta o o sobě samém.
|
RECENZE: Manga V horách šílenství je ideální storyboard pro případný film
Gó Tanabe českým čtenářům už dvakrát dokázal, že pokřivené fantazii H. P. Lovecrafta rozumí a umí jí působivě převyprávět obrazem. Ve Stínu nad Innsmouthem opět předkládá děsivé scenérie, propracované do nejmenších detailů, od jeho ztvárnění hrůzné tiáry, nebezpečného odznaku v knize popsaného kultu, nelze odtrhnout zrak. Je fascinují i odporná, přesně tak, jak ji Lovecraft popsal.
Stín nad Innsmouthem
Gó Tanabe
překlad: Anna Křivánková
Nakladatelství CREW
2026, 444 stran
Na několika místech je nicméně znát, že Tanabe je až příliš uctivý k literární předloze. Nedokáže se odpoutat od slov milovaného autora a nechat promlouvat jenom kresbu. Hlavního hrdinu nechává komentovat své počínání i v okamžicích, kdy je z ilustrací jasně patrné, co právě sledujeme.
Působí to poněkud těžkopádně a nadbytečně. Autor nejspíš myslel i na ty, kteří nejsou obeznámeni s původní povídkou, což je na jedné straně chvályhodné. Na straně druhé lze ale předpokládat, že po komiksovém Stínu nad Innsmouthem sáhnou především Lovecraftovi znalci.
Je to ale jen drobné zaváhání, jinak Gó Tanabe příběh kočíruje ve svém jedinečném stylu a dovádí jej až do monstrózního finále. Není asi třeba připomínat, že řádně tragického a truchlivého.
RECENZE: Komiksový přepis Lovecraftovy klasiky je místy zbytečně doslovný
Japonský komiksový výtvarník a scenárista Gó Tanabe se specializuje na dílo klasika hororové literatury Howarda Phillipse Lovecrafta.
