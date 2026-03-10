RECENZE: Komiksový přepis Lovecraftovy klasiky je místy zbytečně doslovný

Jindřich Göth
  12:24
Japonský komiksový výtvarník a scenárista Gó Tanabe se specializuje na dílo klasika hororové literatury Howarda Phillipse Lovecrafta. V českém překladu již vyšlo jeho dvojsvazkové přepracování novely V horách šílenství a sborník Věc z temnot a další příběhy. Aktuálně k nim přibyla adaptace povídky Stín nad Innsmouthem.
Ukázka z komiksu Stín nad Innsmouthem

Ukázka z komiksu Stín nad Innsmouthem | foto: Nakladatelství CREW

Obálka komiksu Stín nad Innsmouthem
Ukázka z komiksu Stín nad Innsmouthem
Ukázka z komiksu Stín nad Innsmouthem
Ukázka z komiksu Stín nad Innsmouthem
5 fotografií

Jde o jedno z nejznámějších a nejtypičtějších Lovecraftových počinů, zároveň jediný, který ještě za jeho života vyšel knižně. Formálně a obsahově jde o mistrnou ukázku spisovatelova přístupu k neustále eskalovanému pocitu ohrožení, děsu a šílenství, vygradovanou až do zničujícího finále.

Hlavní hrdina se formou výpovědi – Lovecraftův velmi oblíbený vypravěčský postup – svěřuje s příšernými zážitky z návštěvy „prokletého“ města Innsmouth, jehož obyvatelstvo je podle všeho postiženo nestvůrnou formou degenerace. Jak vypravěč – a s ním i čtenář – rozkrývá jednotlivé vrstvy prastarého tajemství, zjišťuje strašlivá fakta o o sobě samém.

RECENZE: Manga V horách šílenství je ideální storyboard pro případný film

Gó Tanabe českým čtenářům už dvakrát dokázal, že pokřivené fantazii H. P. Lovecrafta rozumí a umí jí působivě převyprávět obrazem. Ve Stínu nad Innsmouthem opět předkládá děsivé scenérie, propracované do nejmenších detailů, od jeho ztvárnění hrůzné tiáry, nebezpečného odznaku v knize popsaného kultu, nelze odtrhnout zrak. Je fascinují i odporná, přesně tak, jak ji Lovecraft popsal.

Stín nad Innsmouthem

70 %

Gó Tanabe

překlad: Anna Křivánková

Nakladatelství CREW

2026, 444 stran

Na několika místech je nicméně znát, že Tanabe je až příliš uctivý k literární předloze. Nedokáže se odpoutat od slov milovaného autora a nechat promlouvat jenom kresbu. Hlavního hrdinu nechává komentovat své počínání i v okamžicích, kdy je z ilustrací jasně patrné, co právě sledujeme.

Působí to poněkud těžkopádně a nadbytečně. Autor nejspíš myslel i na ty, kteří nejsou obeznámeni s původní povídkou, což je na jedné straně chvályhodné. Na straně druhé lze ale předpokládat, že po komiksovém Stínu nad Innsmouthem sáhnou především Lovecraftovi znalci.

Je to ale jen drobné zaváhání, jinak Gó Tanabe příběh kočíruje ve svém jedinečném stylu a dovádí jej až do monstrózního finále. Není asi třeba připomínat, že řádně tragického a truchlivého.

