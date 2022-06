Češi se podceňují, říká autorka románů z britsko-české historie Hana Whitton

V jedné pobočce Městské knihovny v Praze mají vašich knížek už dobrý metr – máte vůbec přehled, kolik titulů jste už vydala?

Mám, mělo by jich být 53. Padesátá čtvrtá kniha je v tisku, měla by vyjít v červnu – jmenuje se Adam ze Zbraslavi a případ královny vdovy Rejčky (druhý díl historických detektivek s mladým šlechticem Adamem ze Zbraslavi v roli pátrače detektiva, pozn. red.). Do toho ale nepočítám přepracované knihy a reedice. Mnohé z nich jsem upravila, takže by se daly chápat jako víceméně nové tituly.

Rozdíl je ona pověstná anglická individualita – můj dům, můj hrad. Tady si prostě člověk se sousedy jen tak přes plot nepoklábosí. Hana Whitton spisovatelka